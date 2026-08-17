Atlántico prevé superar las 100 toneladas de ayudas humanitarias para damnificados por terremoto

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, informó que el departamento ya ha recolectado cerca de 80 toneladas de ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el terremoto registrado el pasado lunes en el país.

“Yo creo que estamos llegando ya a las 80 toneladas”, dijo el mandatario departamental.

El mandatario destacó la respuesta de los atlanticenses a la convocatoria para reunir alimentos, agua, elementos de primera necesidad y otros productos destinados a las comunidades damnificadas. Según explicó, la jornada de recolección continúa y se espera aumentar de manera significativa la cantidad de ayudas recopiladas.

Superar las 100 toneladas

Verano señaló que, pese a las condiciones climáticas adversas, la meta es recoger alrededor de 40 toneladas adicionales durante este lunes. “Creo que hoy recogeremos otras 40 toneladas”, afirmó el gobernador al referirse al avance de la campaña de solidaridad.

De cumplirse esta proyección, el Atlántico superaría las 100 toneladas de ayudas humanitarias recolectadas para las familias afectadas por la emergencia. El gobernador resaltó así la solidaridad de los habitantes del departamento con las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto.