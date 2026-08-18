Daniel Muñoz estaría cerca de cambiar de equipo en la Premier League: “Habrá negociaciones serias”

El nombre de Daniel Muñoz viene sonando con fuerza en los últimos periodos de fichajes, pero finalmente no se ha concretado su traspaso. Para esta nueva ventana de transferencias el antioqueño ha sido vinculado con equipos como Inter de Milán, Nottingham Forest, Tottenham, Everton, entre otros.

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El lateral de 30 años tiene contrato con Crystal Palace hasta mediados de 2028 y vería con buenos ojos un cambio de aires, luego de más de dos años en la institución londinense. Hoy más que nunca, parece probable su salida del club.

Everton buscaría “negociaciones serias”

El portal Football Insider 247 dio detalles este martes 18 de agosto sobre la posible vinculación de Muñoz con el Everton, basándose en una entrevista que ellos mismos realizaron con el exdirector ejecutivo del Everton, Keith Wyness, quien manifestó que el acuerdo debe cerrarse antes de terminar la semana o no se hará.

Wyness reveló, con información de primera mano, que el equipo de Liverpool prevé establecer conversaciones “serias” con el Crystal Palace entre el martes y miércoles

“Tendrá que hacerse esta semana, o no se hará. Eso es lo que también he estado escuchando, y la situación se va a agravar ahora mismo. Sé que incluso el martes y el miércoles habrá negociaciones bastante serias. Sin duda, él es un objetivo”, dijo en la charla con el podcast Inside Track de Football Insider.

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Asimismo, Wyness confía en la buena relación que existe entre los equipos desde el último intercambio de jugadores que establecieron.

“Todavía existen buenas relaciones, por así decirlo, entre el Palace y el Everton a raíz del intercambio de Dwight McNeil y Brennan Johnson, quien tuvo un debut bastante bueno el fin de semana... Así que sí, sigo viendo muy posible que Muñoz se haga realidad”, agregó.

Keith Wyness / Getty Images / Neville Williams Ampliar Keith Wyness / Getty Images / Neville Williams Cerrar

¿Por cuánto vendería Crystal Palace a Daniel Muñoz?

Crystal Palace no tendría como prioridad dejar salir a Daniel Muñoz, quien ha sido una de las figuras desde su llegada. Sin embargo, valorarían su traspaso por una cifra cercana a los 25 millones de libras esterlinas.

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Con el Palace, Muñoz ha jugado 108 partidos, de los cuales en 107 ha sido titular. Su aporte ha sico crucial, directamente con 11 goles marcados y 15 asistidos.