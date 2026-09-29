“La vamos a anunciar muy pronto”: Alcalde Galán sobre nueva fecha de entrega del estadio de Bogotá

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, dialogó con 6AM W de Caracol Radio, donde se refirió a la construcción del nuevo estadio de Bogotá, explicando los motivos que implicaron el retraso en las obras y, asegurando, que, próximamente, harán una precisión sobre la fecha de su entrega.

Tanto Galán como los principales representantes de Sencia, APP que administra el escenario deportivo y su construcción, aseguraron que este sería entregado en diciembre del 2027; no obstante, a la fecha no se ha comenzado con el inicio de las obras.

Al ser interrogado por la fecha original anunciada, Galán explicó: “Cuando yo llegué ya estaba adjudicada esa Alianza Público Privada (APP) y nosotros iniciamos ya, firmamos el contrato, eso fue en esta administración. El proyecto tenía, digamos así, un pecado original, que para mí lo hacía prácticamente inviable, el proyecto contemplaba que el estadio El Campín actual, se iba a demoler gradualmente, primero las tribunas de oriental y occidental, se construía la nueva y luego se pasaba al otro lado, y así sucesivamente hasta terminar el estadio. Eso sonaba bien en el papel, pero en la práctica era imposible garantizar que un estadio tuviera capacidad para un evento”.

“Cuando hay fútbol se requiere una cantidad de características de tribuna, cuando se va a hacer un concierto, los empresarios dicen yo voy a vender un concierto a seis meses o a 10 meses o a un año, necesito saber el aforo que voy a tener dentro de un año y con una obra en curso era imposible saber el aforo y entra en el riesgo de un concierto con una obra en curso o un partido de fútbol. Eso hacía inviable, porque nadie iba a usar El Campí durante ese proceso gradual de construcción, nosotros arreglamos eso y gracias al diálogo con la APP logramos garantizar que se construya el estadio en un sector del predio distinto a donde está El Campín y de esa forma se pueda hacer más rápido, por una parte, mantengamos El Campín en operación mientras entra en construcción el nuevo Campín”, añadió al respecto.

Sobre los motivos del retraso de las obras, manifestó: “Ahí hubo unas circunstancias de la licencia que tomó más tiempo, hubo circunstancias de un estudio, de manera de tránsito alrededor del proyecto, un proyecto como estos va a traer mucha más gente que la que hoy va a ese predio, o a esa zona y eso implica garantizar que se hagan unas obras alrededor del proyecto, que por lo menos mantengan el nivel de movilidad que hay hoy o lo mejoren, no puede deteriorarse a raíz de la llegada de más personas. Eso tuvo una discución donde ya estamos más cerca de llegar a un acuerdo, ya estamos prácticamente en eso, que nos va a permitir resolver esas problematicas y garantizar”.

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Sobre las nuevas fechas y demás, señaló: “Muy pronto vamos a tener un anuncio, hoy tenemos una reunión para confirmar algunos datos, un anuncio que ya nos va a determinar, tanto las características que va a tener el estadio que va a tener Bogotá como las fechas para cuando va a estar el estadio listo exactas. Nos tocó fue salvar este proyecto, que como le digo tenía un pecado original, que como estaba planteado no era viable”.

El alcalde Galán insistió: “Ya le daremos la fecha, la fecha y las características, muy pronto las tendrá la ciudad y la ciudad, creo, va a respaldar ese proyecto, porque va a ser un proyecto que nos va a ilusionar con que Bogotá tenga, no solamente uno de los mejores estadios de Colombia, sino de Latinoamérica”.

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“Les vamos a dar la fecha muy pronto, cuando tengamos toda la información completa, lo que les puedo decir es que ese proyecto va para delante, se resolvieron los problemas que tenía, el pecado original se resolvió y lo vamos a sacar adelante para que Bogotá tenga el mejor estadio, no un estadio reformado o reesctructurado, un estadio completo, con las mejores características que tendrá la capacidad de tener los mejores eventos del fútbol del mundo”, agregó, mostrándose optimista al respecto.

Finalmente, al ser interrogado si ya existen diseños del nuevo estadio, Galán manifestó: “Hay una cantidad de información de diseños, que requieren unos ajustes de la etapa normal, le garantizo que vamos a dejar ese proyecto encaminado, que Bogotá tenga el mejor estadio de Colombia”.