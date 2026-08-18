Jhon Lucumí tras firmar por Juventus: “Fue el paso correcto, estoy en el club más grande de Italia”

Jhon Lucumí cumplió su anhelo de vincularse a la Juventus, así como desde Bolonia le cumplieron con la promesa de dejarlo marchar para este mercado de pases, compromiso que habían establecido hace un año luego de retenerlo. Había ofrecimientos desde la Premier League e incluso se habló del Como de Italia, pero en la cabeza del defensor caleño solo había espacio para la Vecchia Signora.

La transferencia se hizo por 20 millones de euros más 2 en variables, menos de lo que pretendía Bolonia por su pase. El club lo había valorado entre 25 y 30 millones, pero ante el deseo de Lucumí, accedieron a bajarse la aspiración.

Lucumí será el cuarto colombiano en vestir los colores de la Juventus, luego de Andrés Tello (no logró debutar), Juan Guillermo Cuadrado (2015-2023 y 11 títulos) y Juan David Cabal (llegó en 2024 y tiene contrato hasta 2029).

Primeras palabras de Lucumí tras su llegada a la Juventus

El surgido en el Deportivo Cali ya tuvo sus primeras sesiones de entrenamiento en su nuevo club. Este martes 18 de agosto, brindó una entrevista para los canales de la institución, en la que se mostró entusiasmado por adaptarse y aportar en las aspiraciones del club.

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“Sí, estoy muy contento de llegar al club más grande de Italia; estoy realmente entusiasmado. Espero adaptarme rápidamente a mis compañeros y ayudarles durante el resto de la temporada”, inició diciendo Lucumí.

Algún jugador que le recuerde la Juventus: “Bueno, en primer lugar está Cuadrado; ha hecho un gran trabajo aquí y es una figura clave para Colombia y por su trayectoria en este equipo. Además, la Juventus ha tenido grandes defensores: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Los considero referentes para mí y para cualquier jugador de mi posición”.

Contactos con el DT Spalleti: “Solo saludos por ahora. Ya tendremos tiempo de hablar y de que me diga exactamente qué espera que aporte al equipo”.

La experiencia con la que llega: “Siento que he alcanzado un buen nivel de madurez y que he dado el paso correcto. Con compañeros de tanto nivel, sé que puedo hacer una contribución importante y aportar un valor real a la Juventus”.

Mensaje a la afición: “Estoy muy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de ver a la afición en el Allianz Stadium y espero corresponder a todo ese cariño cuando estemos en el campo”.

¿Cuándo podría debutar Lucumí con Juventus?

Lucumí hizo gran parte de la pretemporada con Bolonia y no alcanzó a disputar ningún amistoso previo con la Juventus, por lo que posiblemente no sea de la partida inicialista para el primer juego oficial de la temporada ante Frosinone el domingo 23 de agosto por la Liga de Italia. Luego jugarán contra el Parma en calidad de local el 29 de agosto, y ya será decisión del entrenador, Luciano Spalletti, de incluirlo en la nómina.

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Juventus terminó en el sexto lugar en la última temporada, por lo que además de las competencias locales, disputará la Europa League luego de tres años de la última vez que la afrontó.