¿El fichaje de la temporada? Barcelona oficializó la contratación de Rodri

El Barcelona oficializó el fichaje de Rodri, volante español que fue elegido como mejor jugador de la Copa del Mundo que terminó ganando su país. El jugador de 30 años llega procedente del Manchester City.

Según informó la prensa española, el equipo catalán habría pagado 60 millones de euros al City por el mediocampista. Adicional a ello, se cancelarían 16.5 millones de euros en variables, para que el valor total de la operación esté por encima de los 76.5 millones de euros.

Una vez confirmada su transferencia, Rodri aseguró que el equipo azulgrana “siempre fue su primera opción”, cuando decidió dejar el Manchester City. El jugador también sonó como posible refuerzo del Real Madrid, archirrival Culé.

“El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva”, ha afirmado en la presentación oficial como nuevo jugador de la entidad catalana.

Rodri se suma al inglés Anthony Gordon, el alemán Karim Adeyemi y el belga Jesse Bisiwu como refuerzos del Barcelona para la temporada 2025/2026. Al equipo le sigue faltando el fichaje de un nueve, especialmente tras la venta de Ferrán Torres al PSG