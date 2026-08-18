La razón que llevaría a Luis Suárez a contemplar su salida del Sporting de Portugal

Luis Suárez fue la gran figura del Sporting de Portugal en la última temporada, pues marcó 38 goles en 52 partidos y fue el máximo anotador de la Liga con 28 anotaciones. No obstante, la nueva campaña no inició de la mejor manera para el colombiano, quien tampoco tuvo un buen Mundial con la Tricolor.

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El cuadro de Lisboa ya disputó dos juegos oficiales por el rentado nacional, pero Suárez en ambos inició como suplente y tomó el lugar del griego Fotis Ioannidis, inicialista en los dos encuentros.

La razón por la que Suárez consideraría su salida del Sporting

En el último partido de Liga ante Vitoria (3-2) Suárez fue abucheado por un sector de la afición del cuadro portugués a causa del rumor que surgeó del supuesto interés del Barcelona de España en contratar al colombiano. Si bien no pasó de un rumor, la hinchada se la tomó contra el samario, quien no ha sido titular debido a que está entrando nuevamente en acondicionamiento físico tras sus vacaciones y el inicio de la pretemporada a destiempo.

El diario Record de Portugal realizó una publicación titulada: “Exhausto y triste: Luis Suárez sufrió un golpe emocional y dejar el Sporting es una posibilidad que se baraja”. Asimismo, añaden que: “Los abucheos de los aficionados, tras las numerosas especulaciones, aceleraron el declive del máximo goleador de la temporada 2025/26, al que la directiva del club sigue aferrándose”.

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Suárez, por su parte, también compartió en las últimas horas una reflexión, dándole peso a la versión de la prensa portuguesa de su malestar en la institución: “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿por qué tener miedo? Salmo 27:1 NVI", escribió en sus historias, compartiendo una publicación de otra página.

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Sporting no contempla la salida del colombiano

Del mismo modo, la prensa portuguesa reveló que el club no se plantea la salida del samario de 28 años, por quien tienen una cláusula fijada de 80 millones de euros. El entrenador, Rui Borges, respaldó al delantero después de sufrir los abucheos en el más reciente encuentro.

“Personalmente, pienso que se creen todo lo que leen, y al final acaba siendo algo así, supongo, porque, por lo demás, Suárez ha hecho una gran temporada, nos ha dado mucho y seguirá aportando mucho al Sporting”, enfatizó el entrenador.

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Se espera que Suárez recupere el estado físico y vuelva a ser considerado como titular para el entrenador Borges. El próximo encuentro del Sporting será ante el Alverca por la fecha 3 de la Liga de Portugal, el sábado 22 de agosto.