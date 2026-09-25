Una cuadra completa del centro de Armenia afectada por el terremoto fue vandalizada

Armenia

En Armenia denuncian que algunas edificaciones que resultaron afectadas por el terremoto están abandonadas, vandalizadas, saqueadas y ocupadas por habitantes en condición de calle.

El caso más grave se presenta en la carrera 19 entre calles 12 y 13,en zona céntrica de Armenia, donde es alta la preocupación por la inseguridad tras el abandono de establecimientos comerciales afectado por el terremoto.

Una cuadra completa, donde funcionaban locales de venta y reparación de motocicletas en el primer piso y apartamentos en el segundo piso que resultaron con daños luego del terremoto del 10 de agosto, tras 40 días del terremoto, está abandonada y los comercios fueron vandalizados, saqueados y son utilizados para ser el resguardo de habitantes de la calle que incluso hacen sus necesidades.

Caracol Radio Armenia estuvo en la zona y habló con una de las comerciantes afectadas por esta situación y relató: “Nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades que les compete a la Edeq, a Efigas, a la EPA, a la alcaldía, a la gobernación, al aseo, a la entidad privada porque esto tiene que tener dueño o varios dueños. Solamente un señor ha aparecido de un local muy pequeño. Los otros dueños no han aparecido. La administradora dice que ella no puede hacer nada al respecto mientras no estén los dueños”.

La comerciante agregó: “ahora se nos convierte en un problema no solamente los dueños que le saquearon todo este lugar porque ya no es responsabilidad de nosotros, sino que eso ya pasa a ser un mal social porque el vandalismo es mucho, porque las necesidades que ellos hacen ahí nos están afectando los olores horribles”.

Inseguridad

Una afectada habló sobre la problemática de inseguridad y señaló: “roban, saquean y dañan día y noche dentro de esta zona. Ya se entraron por el patio de las casas de atrás, por detrás de esto se entraron y nos dijeron si necesitan alambre o tejas de los vecinos, nosotros se las compramos.

La víctima agregó que los delincuentes se han metido en negocios y no ha habido reacción alguna por parte de la Policía al ser habitantes de calle.

¿Qué responden las autoridades?

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de gobierno de la capital del Quindío, Carlos Arturo Ramírez, quien manifestó: “tenemos ahí un foco de inseguridad que se viene presentando por algunas personas, algunas otras en condición de calle que están desmantelando estos inmuebles, situación que ha sucedido en varias zonas de la ciudad, no solo aquí en el centro, sino en varias zonas. Nuestra Policía Nacional con las capacidades ha estado presente en algunas de esas zonas, conteniendo esta situación”.

El funcionario agregó: “Debemos de partir de un hecho que es muy claro y es que estos inmuebles son privados, hay un responsable y hay un dueño. Recuerde que la Constitución Política establece que la propiedad privada es un derecho constitucional y legal que se debe se debe salvaguardar por parte de quienes son los dueños de ellos”.

“Lo segundo es que se establece conforme a las normas que hay unos temas de seguridad, otros de convivencia y otros de riesgo. En este caso no es un tema de seguridad, es más un tema de convivencia y de riesgo porque estos inmuebles fueron dejados y expuestos por los mismos propietarios sin colocar algunos de ellos las medidas de contención o de seguridad que corresponden”, añadió.

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¿Qué dice la ley?

El funcionario explicó que “la ley 1801 su artículo 27 y artículo 95 exponen que cuando haya riesgos de seguridad, convivencia o similar, es responsable el mismo propietario del inmueble. Por eso les corresponde a ellos el aseguramiento”.

La Alcaldía de Armenia de la mano con la Policía Nacional y la Cámara de Comercio ha llamado a muchos de estos propietarios para que ellos sean los responsables de asegurar sus inmuebles, sus propiedades o sus bienes para que no se genere estos riesgos, porque a alguna de las personas le llega a suceder algo, a unas personas que entran en condición de calle a desmantelar, le llega a suceder algo al interior del inmueble, pues será el dueño del inmueble quien entra a responder por lo que pase dentro de ese inmueble.

Entonces, pese a que se ha hecho diferentes llamados de atención, yo hice el primer llamado de atención más o menos hace 2 semanas, 3 semanas, muchos de estas personas malinterpretaron, porque al ser un bien privado que le corresponde al privado asegurar su bien, subrayo el funcionario.