Siga estas recomendaciones por precaución ante lluvias con actividad eléctrica en Barranquilla

Las lluvias registradas durante las últimas horas en distintos sectores de Barranquilla, acompañadas de actividad eléctrica, llevaron a la Alcaldía Distrital a recomendar a la ciudadanía mantener medidas de precaución. Las precipitaciones se presentan debido al tránsito de una onda tropical por la región, que ha favorecido las condiciones para la presencia de lluvias y tormentas en la ciudad.

Ante las condiciones meteorológicas, el Distrito pidió a las personas que se encuentren fuera de sus viviendas evitar situaciones de riesgo y buscar un lugar seguro mientras persistan las lluvias y la actividad eléctrica. También recomendó no refugiarse debajo de árboles ni paraderos de buses cuando se presenten rayos, debido al riesgo que representan estos lugares durante una tormenta.

La Alcaldía recordó que, durante la actividad eléctrica, es preferible evitar el uso del paraguas y alejarse de espacios abiertos y cuerpos de agua. La recomendación también aplica para quienes se encuentren en piscinas o estén expuestos al agua, debido a que esta conduce la electricidad. Asimismo, se pidió evitar permanecer cerca de ventanas mientras se registren rayos.

El Distrito hizo un llamado a la ciudadanía a contribuir con la prevención de emergencias y pidió no arrojar basuras, escombros ni residuos en arroyos, canales o corrientes de agua, ya que pueden afectar el flujo de las aguas lluvias.

Por último, recomendó desconectar los aparatos eléctricos no esenciales para prevenir posibles daños asociados a sobrecargas durante las tormentas.