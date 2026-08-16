Trabajos eléctricos dejarán sin energía a cuatro municipios del Atlántico este lunes

Restauran el servicio de energía en Popayán tras las afectaciones provocadas por el terremoto del lunes

La empresa Air-e Intervenida informó que este lunes 17 de agosto realizará trabajos eléctricos en la subestación de Sabanagrande para facilitar la conexión de un parque solar. Las labores se desarrollarán entre las 5:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde y requerirán la suspensión temporal en los circuitos Sabanagrande 1, 2 y 3. Además en Santo Tomás y Palmar de Varela, entre ellos zonas urbanas, rurales y fincas aledañas.

Sectores de Santo Tomás y Palmar de Varela afectados

En Santo Tomás, la interrupción cobijará sectores como Las Palmeras, Las Nubes, El Carmen, Bella Vista, Buena Esperanza, El Rincón, La Plaza, 7 de Agosto, 20 de Julio, Villa Clarentina, La Florida, Primero de Mayo, Las Cayenas, Altamira, Centro, Los Cocos, Villas del Prado, San José, Lucero, Los Mangos, Nuevo Horizonte, Villa Catalina, Palonegro y Villa Leidis, además de la urbanización La Arenosa y sectores y fincas cercanas a San Antonio. En Palmar de Varela, los trabajos afectarán sectores como La Tranca, Los Almendros, Calle de Jesús, Santander, Amarando, La Aurora, Rincón, Bolívar, Las Flores, San Juan, Las Delicias, Villa Palmar, la loma de El Doctor, La Ciénaga, Olaya Herrera, Alfonso López, Villa Paraíso, Villa Josefa, Florencio, Las Tablitas, Primavera, Páratebien, Concepción, El Parque y el Boulevard de La 7. También se contempla la zona de La Loma y la vía hacia Ponedera.

En Santa Lucía se desarrollarán otras obras eléctricas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en sectores de la vía hacia Villa Rosa y en Las Compuertas, específicamente en el sector del Albergue de la Gobernación.

Mientras que, en Barranquilla, específicamente en la carrera 49C con calle 100, en el sector de Villa Santos, se realizará el cambio de elementos eléctricos, entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde, por lo que los usuarios de la zona deberán tomar las precauciones necesarias durante el desarrollo de los trabajos.