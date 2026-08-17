Recuperan en Santo Tomás camioneta hurtada al concejal de Barranquilla Alexis Castillo

La camioneta del concejal de Barranquilla Alexis Castillo, que había sido hurtada mientras se encontraba descansando en Santa Verónica, jurisdicción del municipio de Juan de Acosta, fue recuperada por las autoridades en Santo Tomás.

El robo había sido denunciado por el cabildante a través de sus redes sociales, desde donde pidió apoyo para dar con el paradero del vehículo.

Horas después, Castillo confirmó que la camioneta fue localizada abandonada en el municipio de Santo Tomás, luego de un operativo desplegado por la Policía Nacional para ubicarla.

“Gracias a Dios y a la importante reacción de nuestra Policía Nacional. Nos encontramos en el municipio de Santo Tomás, donde fue abandonado el vehículo y donde la Policía, con todo el equipo que se dispuso para poder ubicarlo, pudo encontrarlo”, señaló el concejal.

Castillo también agradeció a las personas que colaboraron con la búsqueda y a los medios de comunicación que difundieron la denuncia.

“La camioneta vuelve a Barranquilla”, expresó el concejal tras confirmar la recuperación del automotor.