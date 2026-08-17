Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 ago 2026 Actualizado 13:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Recuperan en Santo Tomás camioneta hurtada al concejal de Barranquilla Alexis Castillo

El robo había sido denunciado por el cabildante a través de sus redes sociales.

Concejal Alexis Castillo. Foto: cortesía.

Concejal Alexis Castillo. Foto: cortesía.

Concejal Alexis Castillo. Foto: cortesía.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La camioneta del concejal de Barranquilla Alexis Castillo, que había sido hurtada mientras se encontraba descansando en Santa Verónica, jurisdicción del municipio de Juan de Acosta, fue recuperada por las autoridades en Santo Tomás.

El robo había sido denunciado por el cabildante a través de sus redes sociales, desde donde pidió apoyo para dar con el paradero del vehículo.

Más información

Horas después, Castillo confirmó que la camioneta fue localizada abandonada en el municipio de Santo Tomás, luego de un operativo desplegado por la Policía Nacional para ubicarla.

“Gracias a Dios y a la importante reacción de nuestra Policía Nacional. Nos encontramos en el municipio de Santo Tomás, donde fue abandonado el vehículo y donde la Policía, con todo el equipo que se dispuso para poder ubicarlo, pudo encontrarlo”, señaló el concejal.

Castillo también agradeció a las personas que colaboraron con la búsqueda y a los medios de comunicación que difundieron la denuncia.

La camioneta vuelve a Barranquilla”, expresó el concejal tras confirmar la recuperación del automotor.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir