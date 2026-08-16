Carnaval de la 44 honrará a víctimas del terremoto con velatón y muestra de bullerengue

El arte y la cultura serán el vehículo para expresar la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que dejó más de 56 mil familias afectadas en 15 departamentos de Colombia.

La organización Carnaval de la 44 realizará este lunes 17 de agosto una jornada de solidaridad en la Plaza de la Paz, donde presentarán una muestra de bullerengue como acto simbólico de acompañamiento y homenaje a quienes perdieron la vida durante la tragedia.

La actividad que iniciará a las 6:00 de la tarde busca utilizar el arte y la danza como una expresión de respeto y duelo.

Edgar blanco, director del Carnaval de la 44, aclaró que no se trata de una celebración ni de un acto festivo, sino de una manifestación cultural para acompañar, desde el Caribe.

“Vamos a hacer un acto solidario de resiliencia con nuestros conciudadanos colombianos del Eje Cafetero, Chocó y Cali, qué están pasando por una situación muy difícil. Lo de nosotros es el arte y el arte nos permitirá varias instancias. Hay danzas como el bullerengue que simbolizan la gestación. Es una danza que transmite como los lumbalú de los africanos, que danzaban para la gente que falleció.”

“No es una fiesta ni un baile de jolgorio”

La jornada pretende convertirse en un mensaje de esperanza y unidad nacional frente a la emergencia, con esa iniciativa el Carnaval de la 44 busca que Barranquilla se una al duelo de las familias afectadas acompañando con una vela qué será encendida para enviar un mensaje de memoria y esperanzas para quienes aún enfrentan las consecuencias de la emergencia.