Estos son los sectores del Atlántico que tendrán trabajos y cortes de energía este martes
La empresa Air-e Intervenida realizará labores de mantenimiento, poda preventiva y adecuación de redes.
Varios sectores del Atlántico tendrán intervenciones en el servicio de energía este martes 18 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento de redes eléctricas, poda preventiva y adecuación de puntos de conexión.
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En Barranquilla, las labores se concentrarán en el barrio Las Flores, donde se realizarán trabajos en diferentes puntos durante la jornada. Los horarios programados son:
- Carrera 90 con calle 111: de 7:50 a.m. a 8:40 a.m.
- Calle 107 con carrera 91: de 8:51 a.m. a 9:41 a.m.
- Calle 108 con carrera 91: de 9:52 a.m. a 10:42 a.m.
- Calle 108 con carrera 91A: de 10:53 a.m. a 11:43 a.m.
- Calle 106 con carrera 90: de 11:54 a.m. a 12:44 p.m.
- Carrera 85 con calle 111: de 12:55 p.m. a 1:45 p.m.
- Carrera 87 con calle 109: de 1:56 p.m. a 3:17 p.m.
- Calle 111 con carrera 82: de 3:27 p.m. a 6:00 p.m.
También habrá cortes programados en Campeche y otros sectores
En el corregimiento de Campeche se ejecutarán labores de poda preventiva, por lo que será necesario suspender temporalmente el suministro de energía entre las 8:20 a.m. y las 3:40 p.m.
Más información
La interrupción cobijará sectores como la vía Campeche-Sabanalarga, vía Campeche-Baranoa, San José, San Gil, Charcolata, El Uvito, El Recreo, Media Tapa, El Campesino, La Inmaculada, 20 de Julio, El Rodeo, Arroyo Grande, El Joval y el Acueducto de Campeche.
En Baranoa, específicamente en el barrio Loma Fresca Sur, se adelantarán trabajos de cambio de redes en la calle 21 con carrera 14. Estas labores están previstas entre las 8:55 a.m. y las 4:00 p.m.
Intervenciones en Campo de la Cruz
Por su parte, en San José de Campo de la Cruz, se adecuará un punto de conexión ubicado en la calle 9 con carrera 15. Los trabajos se desarrollarán entre las 9:07 a.m. y las 4:07 p.m.
Las intervenciones hacen parte de las labores programadas para fortalecer y mantener la infraestructura eléctrica. Se recomienda a los usuarios de las zonas intervenidas tomar las precauciones necesarias y programar con anticipación las actividades que dependan del suministro de energía.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....