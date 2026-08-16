Concejal Alexis Castillo denuncia robo de su camioneta en Santa Verónica

Lo que debía ser una jornada de descanso en familia terminó en una amarga experiencia para el concejal de Barranquilla Alexis Castillo. El cabildante se encontraba en el corregimiento de Santa Verónica, jurisdicción de Juan de Acosta, cuando delincuentes hurtaron la camioneta Toyota Prado, de placas LTV-562, en la que se movilizaba junto a sus familiares.

“Los amigos de lo ajeno y la inseguridad se apropiaron nuestras pertenencias”, relató Castillo a Caracol Radio.

El robo ocurrió mientras Castillo y su familia se encontraban descansando. En la camioneta, quedaron ropa, materiales y otras pertenencias.

“Estamos aquí a la deriva, en este sector, vinimos a descansar y hemos sido prácticamente desvalijados porque hasta nuestra ropa se fue en el vehículo”, contó el concejal.

Nadie resultó lesionado

Pese al momento, Castillo destacó que ninguno de sus familiares resultó afectado. Según explicó, se encontraba acompañado por sus hijas y su mamá y, aunque considera que quienes se llevaron el vehículo “son expertos en ese tema”.

Indicó que no hubo personas lesionadas porque el vehículo fue hurtado cuando estaban descansando. “Por fortuna, no ocurrió nada contra ninguno de mis familiares”, manifestó.

Tras percatarse del robo, acudieron a la Policía Nacional. Castillo aseguró que los uniformados le informaron que habían activado un plan candado, aunque hasta el momento no han recibido información sobre el paradero de la camioneta. “No han dado más información. Acudimos a la Policía Nacional, se acercaron, pero hasta ahí no hemos encontrado más respuestas”, señaló.

El concejal también contó que, según la información que recibió de los policías, sería la primera vez que se presenta un hecho de estas características en ese sector de Santa Verónica.