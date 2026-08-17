Autoridades reforzarán con militares edificios afectados por reportes de hurtos en Cali

Cali, Valle del Cauca

Las autoridades reforzarán con presencia militar los puntos críticos de Cali donde se han conocido reportes de personas que estarían ingresando a edificaciones afectadas por el terremoto para recuperar elementos de valor.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, confirmó que ya se han presentado situaciones relacionadas con presuntos hurtos y señaló que en uno de los casos los uniformados reaccionaron y detuvieron a varias personas.

Sin embargo, explicó que no fue posible avanzar en la judicialización porque no se presentó una denuncia formal.

Lea también: Buque hospital Benkos Biohó refuerza atención en Buenaventura tras el terremoto

El general Benavidez también indicó que los videos que han circulado en redes sociales sobre estos hechos están siendo utilizados como material para las investigaciones que adelanta la Policía Judicial.

Uno de los puntos que genera preocupación está ubicado en el sector de Tequendama, frente al edificio Los Colores. El secretario de Seguridad de Cali, Jairo Garcés, precisó que en esa estructura ya no se adelantan labores de extracción o rescate, debido a que los organismos de socorro no tienen evidencia de personas con vida.

Pese a esto, se han reportado personas que estarían llegando al lugar e ingresando a los escombros, incluso ante presuntas ofertas de dinero para recuperar elementos que permanecen en el interior.

Le interesa: CVC realizó inspección al Jarillón del Río Cauca para identificar posibles afectaciones por el sismo

El general Benavidez advirtió que estas estructuras todavía representan un riesgo por posibles colapsos y pidió a la ciudadanía abstenerse de ingresar a estos sectores.

Ante estos reportes, las autoridades anunciaron que reforzarán los puntos críticos con presencia militar para controlar el acceso y evitar nuevas víctimas.