Tiroteo en Alto Nápoles, suroeste, dejó un muerto y tres heridos

Cali, Valle del Cauca

Un hombre murió y tres personas resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego ocurrido cerca de la medianoche en el barrio Alto Nápoles, comuna 18 de Cali.

Según el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Cali, las víctimas se encontraban compartiendo en el establecimiento cuando, al parecer, uno de los presentes sacó un arma y disparó.

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La víctima mortal es un hombre que todavía no ha sido identificado. Los heridos son Henry Ipia Ulcue, quien recibió un disparo en el abdomen; Moisés Chilo Ulcue, herido en la región precordial con salida hacia la mandíbula, y Floralba Chicame, quien recibió un impacto en la región occipital y permanece en cuidados intensivos bajo pronóstico reservado.

La Policía asegura que ya tendría identificada a la persona que habría disparado y avanza en la recolección de elementos materiales probatorios para establecer plenamente su identidad y proceder con la judicialización.

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Las autoridades también verifican si uno de los involucrados registra un antecedente por fabricación y tráfico de armas de fuego en 2025.