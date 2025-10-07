Bogotá

Gobierno destina $38.000 millones para iniciar reconstrucción de Medina y Paratebueno luego de sismo

Se trata de los recursos para financiar la primera fase de la reconstrucción

Andrea Arenas

El Ministerio de Hacienda anunció el giro inicial de $37.879 millones para avanzar en la reconstrucción de los municipios de Paratebueno y Medina, en Cundinamarca, afectados por el sismo de 6,5 grados registrado el pasado 8 de junio.

Con estos recursos, se contempla en los próximos meses avanzar en tres frentes de obra, como la construcción de viviendas, y fortalecer escenarios como la educación y la alimentación escolar.

Se proyecta la construcción de hasta 100 viviendas en centros poblados y cerca de 200 unidades en zonas rurales, además de dos comedores populares de emergencia. Igualmente, se adelantarán obras de reconstrucción y mejoramiento en más de 30 sedes educativas, beneficiando a estudiantes y docentes con espacios más seguros”, señala la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

A estas acciones se suma la de la gobernación de Cundianamarca, que se comprometió a entregar 168 viviendas adicionales a las familias.

La inversión total que debe hacer el Gobierno Nacional es más de $155.000 millones, pero ya tenemos financiada la primera fase”, explicó ubdirector general de la UNGRD, Rafael Cruz.

