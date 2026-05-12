Afiliación a Colpensiones como independiente: ¿en cuánto quedó el aporte mensual en 2026?

En Colombia, ya sea como empleado, independiente e incluso desde el extranjero, las personas tienen la posibilidad de afiliarse a una entidad pública o privada que se encargue de administrar las pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en el país. Entre las opciones a escoger se encuentra Colpensiones, el fondo de pensiones del Estado colombiano, el cual a enero de 2025 reportó 6.922.354 afiliados.

Las personas que laboren para una empresa mediante contrato indefinido, fijo o por obra labor serán ubicadas en algún fondo de pensiones según la resolución de la compañía; es decir, deberán consultar a la entidad para la cual trabajan a qué administradora de fondos de pensiones serán afiliados. Por el contrario, si se maneja un contrato de prestación de servicios o como independiente, esta decisión ya correrá por cuenta propia.

Requisitos para la afiliación a Colpensiones como independiente en Colombia

Para que un trabajador tenga la posibilidad de afiliarse a Colpensiones de manera independiente, deberá cumplir con unos requisitos establecidos por el fondo público.

Ser ciudadano colombiano o extranjero con residencia legal en Colombia.

Tener un documento de identidad válido (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte).

Estar vinculado laboralmente o tener capacidad adquisitiva para realizar aportes como independiente.

No estar afiliado a otro régimen pensional.

Contar con un correo electrónico activo.

¿Cómo afiliarse a Colpensiones como independiente en Colombia?

Aquella persona interesada en realizar una afiliación al fondo de pensiones del Estado colombiano como independiente lo podrá hacer de dos formas:

De manera presencial A través de la página web.

Si se desea realizar de manera física el proceso, se deberá agendar una cita de forma previa; posterior, se deberá acercar al punto de manera presencial de Colpensiones en el país y, con la ayuda de un asesor, realizar el procedimiento. Los documentos necesarios para este trámite son tales como:

Cédula de ciudadanía o cédula de extranjería (original y copia).

Formulario de afiliación diligenciado (disponible en las oficinas).

Certificación laboral o prueba de ingresos.

Comprobante de residencia, en caso de extranjeros.

Si alguien realiza el trámite en tu nombre, debe presentar una carta de autorización y copia de los documentos de identidad de ambas partes.

Para el trámite de forma online, la persona interesada deberá acceder al portal web de Colpensiones y crear un usuario para iniciar el proceso. Posteriormente, se comenzará a diligenciar el formulario asignado, así como la recolección de los documentos y subida de los mismos a la plataforma. Una vez hechos todos los pasos, llegará un correo de confirmación de la afiliación.

¿Cuánto cuesta afiliarse a Colpensiones como independiente en Colombia?

Una vez la persona interesada se logre afiliar a Colpensiones, esta deberá realizar de manera mensual aportes al fondo público según los ingresos que el trabajador obtenga. Según el Ministerio de Salud, gracias al Decreto 780 de 2016, la tarifa se calculará sobre el 40% de sus ingresos mensuales.

Adicionalmente, el costo total del aporte a pensión se tomará calculando el 16% sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), mientras que por concepto de salud se tomará el 12,5%. Si un trabajador se gana un salario mínimo vital y desea afiliarse a Colpensiones, el valor del aporte será:

Salud - 12,5% - $218.863

Pensión - 16% - $280.145

Lo que significa que, al final del mes, un trabajador independiente cancelará un aporte a Colpensiones por valor de $499.008 correspondiente al 28,5%.

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