¿En cuánto quedó subsidio de vivienda para militares 2026? SMLV y cómo solicitar en Caja Honor

En Colombia, los miembros de la fuerza pública cuentan con un subsidio de vivienda que es administrado por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Este beneficio puede representar una parte del valor de una vivienda y, según el rango del afiliado, se define en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV).

Este esquema está respaldado por el Decreto Ley 353 de 1994 y sus modificaciones, el cual regula el funcionamiento de Caja Honor y la asignación de subsidios de vivienda para la fuerza pública.

¿En cuánto quedó el subsidio de vivienda para militares en 2026? Estas son las categorías

Los subsidios de vivienda para militares se diferencian por categoría. Tenga en cuenta que estos montos pueden variar ligeramente dependiendo del ajuste del salario mínimo y las condiciones específicas de cada afiliado, si bien equivalen al alcance del subsidio en la vigencia actual.

De acuerdo con la normativa vigente para 2026, el subsidio base se mantiene en 41 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) en el caso de soldados profesionales y agentes. Esto significa que la cifra concedida es de cerca de $58 millones.

Para los suboficiales y personal del nivel ejecutivo, el monto corresponde al valor asignado a esa categoría más un salario mínimo adicional. Eso se traduce en alrededor de $59 millones.

Entre tanto, los oficiales reciben un subsidio calculado sobre el valor del año anterior que también es incrementado en un SMLV, es decir: cerca de $120 a $124 millones.

¿Cómo solicitar el subsidio de vivienda para militares en Caja Honor?

Los interesados en acceder al subsidio de vivienda para militares en Caja Honor deben cumplir una serie de requisitos establecidos por la entidad, que son los siguientes:

Estar afiliado a Caja Honor.

Cumplir con el tiempo mínimo de aportes, el cual normalmente equivale a 168 cuotas de ahorro obligatorio (aproximadamente 14 años).

No haber recibido previamente el subsidio de vivienda.

Cumplir con las condiciones del modelo de solución de vivienda, como adquisición de vivienda nueva, usada o construcción en sitio propio.

Si la persona interesada cumple con estos requisitos, podrá iniciar el proceso a través de los canales oficiales de la entidad. En estos se realiza la postulación, validación de condiciones y asignación del subsidio.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: