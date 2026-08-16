Fundación de Luis Díaz ya recolectó más de 20 toneladas de ayudas para damnificados del terremoto

La Fundación de Luis Díaz, ubicada en la cra. 52C #96-101, norte de Barranquilla, ya logró recolectar 22 toneladas de ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el terremoto. La iniciativa ha convocado a ciudadanos que han acudido con alimentos, elementos de primera necesidad y diferentes donaciones para apoyar a las comunidades damnificadas.

Geraldine Ponce, esposa del futbolista colombiano, agradeció el respaldo recibido durante los últimos días y destacó la respuesta de la ciudadanía.

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“Gracias de todo corazón por todo el apoyo que nos han brindado estos días. Gracias a ustedes ya hemos recolectado más de 20 toneladas para todas las familias afectadas en el Chocó y todas las comunidades”, dijo Ponce.

Continuarán recibiendo ayudas

La campaña de recolección continuará este domingo, por lo que la Fundación mantiene abierta la recepción de ayudas para seguir aumentando el volumen de donaciones que serán destinadas a las familias que atraviesan dificultades a causa de la emergencia.

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Ponce también informó que próximamente será enviado el primer avión con las ayudas humanitarias recolectadas. La Fundación avanza en la organización y logística del envío, mientras hace un llamado a quienes quieran continuar sumándose a esta iniciativa para ampliar el apoyo a las comunidades afectadas.