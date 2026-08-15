UFC 330: fecha, hora y cómo ver EN VIVO en Colombia las peleas de Islam Makhachev y Mackenzie Dern

Arriba, los campeones de la UFC Islam Makhachev (izquierda) y Mackenzie Dern (derecha). Abajo, Ian Machado Garry (izquierda) y Gillian Robertson (derecha). Fotos: Getty Images.

Regresa una nueva cartelera numerada de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo, tras el evento en donde Conor McGgregor, leyenda de ese deporte, perdió por una lesión en los primeros segundos del primer round contra Max Holloway.

Sin embargo, para esta ocasión el evento promete, como es costumbre. Para el UFC 330 habrá dos peleas de campeonato en donde los protagonistas serán Islam Makhachev, el mejor contendiente libra por libre de la UFC; y Mackenzie Dern, una de las más recientes campeonas femeninas de la empresa.

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El evento estelar: la primera defensa de título de Islam Makhachev en el wélter

La pelea estelar de toda la cartelera estará a cargo del doble campeón de la UFC, el ruso y miembro del clan Nurmagomedov, Islam Makhachev que, por primera vez en la división wélter, defenderá el segundo cinturón de su palmarés.

Del otro lado, el contendiente que buscará arrebatárselo será el irlandés Ian Machado Garry, el segundo de esa misma categoría de peso.

La última pelea de Islam fue el pasado 15 de noviembre de 2025, cuando le ganó el título a Della Maddelena. Machado Garry tuvo su último combate solo siete días después, el 22 de noviembre, tras vencer a otro campeón de la UFC: Belal Muhammad.

Garry no sabe qué es tener un cinturón, mientras que el ruso Makhachev ya sabe no solo qué es tenerlo, sino defenderlo, pues antes de subir de peso, dominó el peso ligero defendiendo el título un total de 4 veces.

El evento coestelar: la brasileña Mackenzie Dern defenderá su cinturón por primera vez

En la pelea coestelar el evento no se quedó corto, pues enfrentará a una de las peleadoras con más trayectoria reciente en la UFC: la brasileña Mackenzie Dern, que el 25 de octubre de 2025 se quedó con su primer cinturón en la compañía tras vencer a su compatriota Virna Jandiroba en la categoría de peso paja femenino.

Desde la otra vereda, Gillian Robertson buscará arrebatarle el cinturón a Dern con el objketivo de ganar su primer campeonato y, además, ser a primera mujer canadiense en la historia de la UFC en ser campeona.

Robertson peleó la última vez, precisamente, contra una brasileña, Amanda Lemos, y le ganó en tres rounds el pasado 14 de marzo.

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Así será el resto de la cartelera

Esta es la cartelera completa del UFC 330

Cartelera estelar UFC 330

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry : por el título del peso wélter de la UFC

: Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson : por el título del peso paja de la UFC

: Mansur Abudl-Malik vs. Dustin Stoltzfus - peso medio

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics - peso ligero

Cartelera preliminar UFC 330

Chidi Njokuani vs Joel Álvarez - peso wélter

Jalin Turner vs Kaue Fernandes - peso ligero

Donte Johnson vs Eric Mcconico - peso medio

Vicente Luque vs Tresean Gore - peso wélter

Primeras peleas UFC 330

Rafael Tobias vs Lucas Fernando - peso semipesado

Neil Magny vs Ramiz Brahimaj - peso wélter

Jeremiah Wells vs Myktybek Orolbai - peso wélter

¿Cuándo es el UFC 330?

El UFC 330 será este sábado, 15 de agosto, en el Xfinity Mobile Arena en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

¿A qué hora será el UFC 330?

Ahora, acá debe tener en cuenta tres tipos de horarios que, entre otras cosas, pueden cambiar por la duración de las peleas propiamente.

Así, en Colombia la cartelera será a las siguientes horas:

La cartelera de las primeras peleas (inicio del evento) será a las 4:30 de la tarde .

. Las preliminares iniciarán , en teoría, a esa misma hora , según informó la organización.

, en teoría, , según informó la organización. La cartelera estelar , en donde pelearán Makhachev y Dern iniciará a las 8:00 de la noche, lo que quiere decir que los eventos principales podrían darse hacia las 10:00 de la noche, o incluso más tarde.

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¿Cómo ver en vivo las peleas del UFC 330 en Colombia?

Para ver EN VIVO en Colombia el evento completo de la UFC 330 solo podrá hacerlo por medio de la reconocida plataforma de streaming Paramount +, ya que esta es la única que cuenta con los derechos de televisión de la compañía.

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