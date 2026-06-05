¿Conor McGregor o Islam Makhachev? Topuria reveló con quien le gustaría enfrentarse: “me divertiría”

La UFC, así como muchos otros deportes en el mundo, está plagada en toda su historia de grandes rivalidades que han hecho resaltar a la disciplina. Casos como los de Jon Jones con Daniel Cormier, BJ Penn con el mítico Georges St-Pierre; o sin ir tan lejos, Conor McGregor con Khabib Nurmagomedov, han hecho que las artes mundiales mixtas se vuelvan más llamativas para los aficionados en el mundo.

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Sin embargo, en los años más recientes hay dos contenientes que han generado el mismo ‘hype’ o expectativa que en su momento generaron peleadores como los que se mencionó, con la diferencia de que no se han enfrentado: se trata del georgiano-español Ilia Topuria, y del daguestaní Islam Makhachev, pupilo de Khabib y miembro del clan Nurmagomedov.

Cruces de declaraciones en redes sociales, pullas en entrevistas, acusaciones de echar atrás posibles encuentros, son solo algunos de los aspectos que han hecho crecer la rivalidad.

Ahora, a esta dupla se suma un tercero que, es bien sabido, está en boca de la mayoría dentro de la UFC, se trata del irlandés McGgregor, que ha sido mencionado por los dos anteriores, tanto por el georgiano-español, como por el ruso.

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Ilia lo ha mencionado como posible contendiente tras algunas de sus peleas, mientras que Islam lo ha hecho en el marco de la rivalidad con Khabib.

Así las cosas, Ilia Topuria, en diálogo con los micrófonos de Caracol Radio, hizo una importante revelación y dijo con cuál de estos dos le gustaría enfrentarse: ¿McGregor o Makhachev?

¿Conor McGregor o Islam Makhchev? Topuria revela con cuál de los dos disfrutaría pelear

Pues bien, Topuria reveló que con quien de verdad le gustaría enfrentarse de los dos sería con el irlandés, y también doble campeón de la UFC, Conor McGregor. ¿La razón? Porque se “divertiría más”.

“Basándome en la perspectiva de con quién me voy a divertir de verdad, es con Conor. Con Conor yo sé que va a ser diferente”, aseguró.

Agregó que con “el otro (Makhachev) va a ser distinto, me veo diferente, en escenario, en el ambiente, todo muy diferente a comparación con Conor”.

“ Con Conor va a ser divertido ”, dijo.

¿Es posible alguna de las dos peleas?

En el papel ninguna, pues Topuria está en la división de peso ligero, mientras que Conor e Islam están una más arriba, en el peso Welter. Sin embargo, tanto Ilia puede subir, así como el irladés puede bajar.

Su nueva serie

Estas declaraciones, cabe agregar, las dio en el marco del lanzamiento de su serie biográfica que, entre otras cosas, se estrenará en exclusiva por la reconocida plataforma de streaming HBO Max.

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Allí, incluso, narra su camino de cómo llegó a entrar en el selecto grupo de los dobles campeones de la UFC, en donde también están, precisamente, los mismos Conor McGgregor e Islam Makhachev.

Vea la entrevista completa de Ilia Topuria con Caracol Radio:

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