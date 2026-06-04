El doble campeón de la UFC Ilia Topuria reveló cuál es el rival más difícil contra el que ha peleado

Si se habla hoy por hoy de la UFC (Ultimate Fighting Championship), la compañía más grande del mundo de artes marciales mixtas, es inevitable no hablar de Ilia Topuria, el peleador georgiano - español que es doble campeón de la empresa y, además, contendiente invicto con un récord de 17-0.

Así, desde su debut en la UFC el 10 de octubre del 2020 contra Youssef Zalal, fue escalando poco a poco hasta convertirse en, actualmente, el segundo mejor libra por libra de todo el roster de la compañía.

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En su camino dentro de la UFC, Topuria ha chocado puños contra 9 peleadores y nunca ha perdido. Dentro de las peleas más relevantes que ha tenido destacan tres: el título de peso pluma, su defensa de ese título, y su título de peso ligero .

Ahora, Topuria está cerca de estrenar su serie biográfica en la que, entre otras cosas, recorre la historia de estos tres combates que, además, fueron contra tres leyendas de la UFC: Alexander Volkanovski, Max Holloway y el brasileño Charles Oliveira.

Es por esto que, en los micrófonos de Caracol Radio, el mismo Ilia Topuria reveló cuál ha sido el peleador más difícil al que se ha enfrentado desde que entró a la UFC.

¿Cuál es el peleador más difícil al que Ilia Topuria se ha enfrentado?

Pues bien, teniendo en cuenta que de sus 9 combates son tres lo más relevantes, su respuesta se centró en los tres nombres ya mencionados y allí hizo la revelación.

El peleador más difícil al que Ilia Topuria se ha enfrentado ha sido el australiano Alexander Volkanovski, contra quien se enfrentó el 17 de febrero de 2024 en una pelea por el título de peso pluma, que resultó ganando convirtiéndose, así, en campeón de la UFC por primera vez.

“El más difícil, sin lugar a duda, ha sido Alexandre Volkanovski”, reveló.

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Volkanovski vs. Topuria. Foto: Getty Images. / Chris Unger Ampliar Volkanovski vs. Topuria. Foto: Getty Images. / Chris Unger Cerrar

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¿Por qué Volkanovski?

Según reveló Topuria, la razón pasa por el estilo de pelea de ‘Volk’, al que calificó de muy inteligente.

“Lo difícil no lo digo por ser el más fuerte, el más rápido. Lo digo por la inteligencia dentro del combate, por ese ‘fight IQ’, y Volkanovski es un tipo súper inteligente dentro del octágono, no hace movimiento sin antes pensarlo, es un tipo que te puede ganar un combate sin darte cuenta: te golpeas, se va; te tira una patada, se va; entra y elige bien los tiempos. Es un tipo realmente peligroso porque es inteligente dentro del octógono”, explicó.

Vea la pelea de Ilia Topuria contra Volkanovski

¿Cuándo se estrena la serie biográfica de Ilia Topuria?

La serie biográfica de Ilia Topuria llamada ‘Los Topuria’ se estrenará este viernes, 5 de junio, y será en exclusiva por la reconocida plataforma de streaming HBO Max.

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Este producto contará con tres capítulos iniciales, y unos adicionales cada viernes hasta el 19 de junio, en donde se recorrerá la vida tanto profesional, como personal de uno de los atletas más importantes de la UFC.

Vea la entrevista completa de Ilia Topuria con Caracol Radio:

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