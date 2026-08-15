Falcao anuncia que se establece en Panamá y crecen los rumores sobre su futuro futbolístico

Falcao se anuncia que se establece en Panamá y crecen los rumores sobre su futuro futbolístico. (Photo by Santiago Arenas/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Radamel Falcao García prepara un nuevo capítulo fuera de Colombia. El delantero colombiano se establecerá en Panamá, según lo anunció en una rueda de prensa en el territorio panameño previo a un partido de exhibición. La decisión ha despertado nuevamente las especulaciones sobre el futuro deportivo del máximo goleador histórico de la Selección Colombia.

El atacante de 40 años no disputa un partido oficial desde el pasado 26 de mayo, cuando Millonarios enfrentó a O’Higgins por la Copa Sudamericana. Desde entonces, Falcao se encuentra sin equipo después de finalizar su vínculo con el conjunto bogotano, al que llegó en 2024 procedente del Rayo Vallecano.

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El delanteró anunció su residencia en el país

Su llegada a Panamá vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que el Tigre continúe su carrera en el fútbol de ese país. Semanas atrás ya habían surgido versiones que relacionaban al colombiano con el San Francisco FC, uno de los clubes más importantes de la Liga Panameña de Fútbol.

Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo para que Falcao se convierta en jugador de algún equipo panameño. A pesar de ser llamativo su residencia en el país no significa, por ahora, que vaya a disputar la liga local, “ahora estoy organizando mi vida, he tenido poco tiempo como para pensar en otra cosa que no sea mi familia”, afirmó.

Aun así, la presencia del colombiano en Panamá mantiene abierta la posibilidad de que aparezca una propuesta. Su experiencia internacional y su condición de uno de los futbolistas más reconocidos de la historia reciente de Colombia lo convertirían en un atractivo importante para cualquier club que consiga convencerlo de regresar a las canchas.

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Partido benéfico en Panamá

La relación de Falcao con el fútbol panameño tendrá además un primer episodio este viernes 14 de agosto, cuando asistirá junto a su excompañero de Selección Colombia Fredy Guarín al estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez para presenciar el Derbi Chorrerano entre San Francisco FC y Club Atlético Independiente. Ambos fueron anunciados como invitados especiales para el encuentro que donará todos los ingresos de taquilla al terremoto que ocurrió en Colombia el pasado 10 de agosto.

Por ahora, el futuro futbolístico de Falcao continúa sin definirse. Su decisión de establecerse en Panamá, sin embargo, vuelve a poner al país centroamericano en el mapa como uno de los posibles destinos para la última etapa de la carrera del delantero.