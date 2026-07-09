El regreso de Conor McGregor en UFC 329: Detalles de su próxima pelea

Mientras la Copa Mundial 2026 concentra la atención del planeta, otro evento deportivo comienza a ganar protagonismo entre los aficionados de América Latina. La UFC continúa consolidándose como uno de los espectáculos de mayor crecimiento en la región y lo será todavía más con el regreso de Conor McGregor en UFC 329.

Durante décadas, el fútbol fue el principal punto de encuentro para millones de aficionados latinoamericanos. Sin embargo, las artes marciales mixtas han logrado abrirse un espacio importante gracias a una combinación de espectáculo, historias de superación y una comunidad que encuentra en este deporte valores como la disciplina, la resiliencia y la perseverancia.

En ese contexto, la plataforma acercará a los seguidores de la UFC los eventos más importantes del calendario y buscará fortalecer el crecimiento de esta comunidad en toda la región.

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El principal atractivo de este momento será el esperado regreso de Conor McGregor en UFC 329. El irlandés no solo es una de las figuras más importantes en la historia de la organización, sino también un referente de la cultura popular.

Su influencia ha trascendido el octágono para impactar ámbitos como la moda, los negocios, las redes sociales y el entretenimiento, convirtiéndose en uno de los deportistas más reconocidos del mundo. Su regreso promete volver a colocar a la UFC en el centro de la conversación deportiva internacional.

El crecimiento de la organización también tiene un fuerte componente latinoamericano. Cada vez son más los peleadores de la región que consiguen un lugar dentro de la empresa más importante de artes marciales mixtas del mundo, demostrando que el talento puede surgir desde cualquier país.

Sus historias conectan con nuevas generaciones que encuentran inspiración en atletas que alcanzaron la élite gracias al esfuerzo, la disciplina y el sacrificio.

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En Colombia, uno de los principales representantes de este crecimiento es Javier “Blair” Reyes. El peleador bogotano pasó de entrenar en parques y con recursos limitados a convertirse en una de las nuevas promesas de la UFC. Su objetivo, según ha manifestado, es “poner a Colombia en el mapa” y abrir el camino para que más deportistas nacionales lleguen a la organización.

Este auge explica por qué la UFC atraviesa uno de sus mejores momentos en América Latina. Más allá de las peleas, los aficionados siguen de cerca la preparación física, la nutrición, el estilo de vida y el contenido que rodea a los atletas, convirtiendo cada cartelera en una experiencia que va mucho más allá de los combates.

Con el regreso de Conor McGregor como principal atractivo de UFC 329 para pelear con el estadounidense Max Holloway, el próximo 11 de julio a las 8:00 P.M. Hora Colombia. Se podrá ver por Paramount+, la nueva casa oficial de la organización en Latinoamérica.

La UFC busca seguir ampliando su comunidad de seguidores y consolidarse como uno de los fenómenos deportivos y culturales más importantes de la región.