Agenda deportiva del fin de semana: prográmese con Community Shield, Supercopa de Francia, UFC y más. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) / Marc Atkins

Llega el fin de semana en Colombia, jornada en la que no habrá fútbol en el país por cuenta del devastador terremoto ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto. Mientras el país se recupera poco a poco de lo ocurrido, el deporte internacional sigue su curso.

En Inglaterra y Francia entrará en juego el primer título de la temporada 2026-27: la Community Shield por un lado y la Supercopa francesa por otro. Por otro lado, la Liga Portuguesa sigue su curso con colombianos a bordo: Luis Javier Suárez en el Sporting Lisboa y tanto Jhon Jader Durán como Richard Ríos en Benfica.

En otros deportes, la UFC 330 tendrá la pelea por el cinturón de la categoría WELTER entre Islam Makhachev y Ian Garry.

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Viernes 14 de agosto

Sporting de Lisboa vs Vitoria Guimaraes en la Liga NOS - 2:15 PM (DSports 2)

Sábado 15 de agosto

Rio Ave vs Porto en la Liga NOS - 2:30 PM (DSports)

UFC 330 - 8 PM (Paramount +)

Domingo 16 de agosto

Arsenal vs Manchester City en la Community Shield - 9 AM (ESPN)

Lens vs PSG en la Supercopa de Francia - 1:45 PM (ESPN)

Lunes 17 de agosto