Sporting pide una millonada por Luis Suárez; Barcelona niega posible fichaje: así va la operación

Se formó todo un revuelo en territorio ibérico por cuenta de Fabrizio Romano, quien informó en la mañana de este viernes 14 de agosto que Luis Javier Suárez sería el ‘Plan B’ del FC Barcelona, en caso de no poder fichar al argentino Julián Álvarez.

Según reportó el periodista especializado en el mercado de pases, Suárez se encuentra en una lista de respaldo que tiene el cuadro blaugrana para reforzar su frente de ataque. Ahora bien, todo está sujeto a que Julián termine arribando a territorio catalán o no; de caerse la operación, el samario entraría en conversaciones a partir de la próxima semana.

Lo anterior puso a correr a todo el mundo: en España porque se ve cada vez más lejano que Julián Álvarez se una al Barca, en Portugal porque se iría el máximo goleador del certamen por una millonaria suma y en Colombia porque Luis Suárez podría ser el tercer jugador del país en firmar con el elenco culé.

¿Cuánto pide Sporting para venderle a Luis Suárez al Barcelona?

Luego de dar su noticia, Fabrizio Romano entregó una ampliación. A través de sus redes sociales confirmo que el Sporting de Lisboa no tiene interés en dejar salir a Luis Javier Suárez, salvo que cualquier equipo, no solo el FC Barcelona, haga efectiva su clausula de rescisión, es decir que pague 80 millones de euros.

“Sporting deja claro que no tienen planes de vender a Luis Suárez este verano, considerado jugador clave. Sporting le ha señalado la cláusula de rescisión de 80 millones de euros a todos los clubes interesados este verano, desde junio — cuando también el candidato presidencial de Fenerbahçe intentó ficharlo”, señaló.

Lo anterior podría complicar seriamente una eventual negociación, debido a que Barcelona estaría también con las operaciones de Rodri (70 millones de euros) y Pedro Porro (80 millones).

¿Qué dice la prensa española sobre la posible llegada de Suárez al Barcelona?

Frente a todo este panorama, la prensa española, especialmente la que cubre el día a día del FC Barcelona, ha indagado y recibió una tajante respuesta sobre el tema Luis Javier Suárez. El diario ‘Sport’ apuntó que no hay ninguna oferta o cualquier tipo de interés por el delantero colombiano.

“El delantero colombiano Luis Suárez parece que no jugará en el Barça. Fuentes oficiales del club blaugrana desmintieron a SPORT que el goleador del Sporting de Lisboa entre en los planes hoy por hoy, del equipo blaugrana para el nuevo proyecto deportivo a pesar de las informaciones que lo relacionaban con el Barça”, se detalla.

Lo que sí ocurrió es que hace dos meses, mientras el goleador estaba concentrado en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, su entorno lo ofreció a la dirección deportiva encabezada por Deco. La posibilidad se analizó, más que todo por su grato presente, pero al final se determinó que no era el tipo de jugador que el equipo necesitaba.

“No hay duda de su calidad, pero por el precio y por motivos deportivos este nombre estaría ahora mismo descartado”, complementó el citado medio. Así pues, habrá que esperar por el futuro del delantero, por lo menos hasta que el mercado de fichajes cierra a finales de este mes.