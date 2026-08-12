LaLiga de España dedicará un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Colombia
Este sábado comenzará la temporada 2026/2027 del fútbol español.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha determinado que este fin de semana, LaLiga y los clubes de primera y segunda división guardarán un minuto de silencio en honor a las víctimas del terremoto en Colombia.
Antes de los partidos de la primera fecha de ambas categorías se guardará un minuto de silencio “en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia y en solidaridad con todas las personas afectadas”.
La temporada 2026/2027 de LaLiga de España comenzará este sábado con el compromiso Alavés Vs. Getafe, partido que se disputará desde las 12:30PM, hora colombiana. La fecha contará con siete partidos, siendo aplazados tres partidos, entre ellos los juegos Real Madrid Vs. Real Sociedad y Barcelona Vs. Athletic.
El campeonato español de primera división cuenta, de momento, con la presencia de los colombianos Gustavo Puerta, en el recién ascendido Racing de Santander, y Nelson Deossa y Juan Camilo Hernández, en el Real Betis
Varias zonas afectadas en el país
El pasado lunes se presentó un terremoto de magnitud 7.4, el cual se sintió en todo el país, pero sacudió especialmente Chocó, Cali, Pereira y Manizales. La tragedia registra, por ahora, más de 180 personas fallecidas, y otro centenar más de personas desaparecidas.
Más información
Así se jugará la fecha 1 de LaLiga
Sábado 15 de agosto
[12:30PM] Alavés Vs. Getafe
[2:30PM] Sevilla Vs. Rayo Vallecano
Domingo 16 de agosto
[10:00AM] Racing de Santander Vs. Villarreal
[12:00PM] Espanyol Vs. Levante
[2:30PM] Celta de Vigo Vs. Osasuna
Lunes 17 de agosto
[2:00PM] Deportivo Vs. Elche
Miércoles 19 de agosto
[2:00PM] Atlético Madrid Vs. Málaga
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...