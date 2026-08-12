LaLiga de España dedicará un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Colombia

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha determinado que este fin de semana, LaLiga y los clubes de primera y segunda división guardarán un minuto de silencio en honor a las víctimas del terremoto en Colombia.

Antes de los partidos de la primera fecha de ambas categorías se guardará un minuto de silencio “en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia y en solidaridad con todas las personas afectadas”.

La temporada 2026/2027 de LaLiga de España comenzará este sábado con el compromiso Alavés Vs. Getafe, partido que se disputará desde las 12:30PM, hora colombiana. La fecha contará con siete partidos, siendo aplazados tres partidos, entre ellos los juegos Real Madrid Vs. Real Sociedad y Barcelona Vs. Athletic.

El campeonato español de primera división cuenta, de momento, con la presencia de los colombianos Gustavo Puerta, en el recién ascendido Racing de Santander, y Nelson Deossa y Juan Camilo Hernández, en el Real Betis

Varias zonas afectadas en el país

El pasado lunes se presentó un terremoto de magnitud 7.4, el cual se sintió en todo el país, pero sacudió especialmente Chocó, Cali, Pereira y Manizales. La tragedia registra, por ahora, más de 180 personas fallecidas, y otro centenar más de personas desaparecidas.

Así se jugará la fecha 1 de LaLiga

Sábado 15 de agosto

[12:30PM] Alavés Vs. Getafe

[2:30PM] Sevilla Vs. Rayo Vallecano

Domingo 16 de agosto

[10:00AM] Racing de Santander Vs. Villarreal

[12:00PM] Espanyol Vs. Levante

[2:30PM] Celta de Vigo Vs. Osasuna

Lunes 17 de agosto

[2:00PM] Deportivo Vs. Elche

Miércoles 19 de agosto

[2:00PM] Atlético Madrid Vs. Málaga