Champions League, tabla de goleadores: así quedaron Luis Díaz y Luis Suárez al término del certamen

Ha concluído la Champions League 2025-26 con el bicampeonato del París Saint-Germain, equipo que derrotó 4-3 en la tanda de penales al Arsenal, luego de haber igualado a un tanto (1-1) en tiempo reglamentario.

REVIVA ACÁ EL TÍTULO DEL PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE, TRAS VENCER AL ARSENAL

Así llega a su fin una edición en la que al menos tres futbolistas colombianos lograron destacar por la cantidad de goles marcados, dos de ellos integrantes de la Selección Colombia. Claro está que ninguno se pudo acercar a las 15 anotaciones de Kylian Mbappé con el Real Madrid.

En este orden de ideas, el jugador nacional con más tantos fue Luis Díaz. Con el Bayern Múnich, el guajiro comandó una de las tripletas más temidas del Viejo Continente y consiguió marcar en siete oportunidades, cuatro de ellas entre octavos de final y semis.

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Más abajo se encuentran Luis Javier Suárez del Sporting Lisboa y Camilo Durán del Qarabag con cinco goles. El atacante de la Selección destacó con un doblete al PSG, mientras que Durán fue la revelación al convertir una gran cantidad de tantos con un equipo menor.

Tabla de goleadores Champions League