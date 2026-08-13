Real Betis une fuerzas con Cucho Hernández y Nelson Deossa para recolectar ayudas para Colombia

El Real Betis publicó un video con sus dos colombianos del plantel, Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa, por medio del cual, ambos jugadores convocan la recolección de ayudas para enviar a Colombia, luego del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el pasado lunes al país.

El Cucho y Deossa invitaron a los hinchas del Betis y al público en general para que visiten sus redes sociales y conozcan cuáles son los centros de acopio disponibles en la ciudad para hacer llegar sus ayudas. De igual manera, hablaron sobre algunas cuentas bancarias donde podrán consignar dineros con el fin de enviar apoyos al país.

Palabras del Cucho y Deossa

De igual manera, ambos jugadores expresaron su tristeza por todo lo acontecido, confiando en que el panorama comience a mejorar con el pasar de los días.

“Muy triste por lo ocurrido, muy devastador ver todas las imágenes desde lejos. Da un poco de impotencia estar aquí, no poder ayudar de la manera que quisiese”, comentó el Cucho.

El delantero añadió: “Nosotros los colombianos somos echados para delante, nosotros siempre nos ayudamos entre nosotros. Ver tanta gente de alrededor, de afuera, ayudando, dando una voz de aliento, ha sido increíble y estoy muy seguro que saldremos de esta situación”.

Por su parte, Deossa manifestó sobre lo sucedido: “Muy conmovidos por este suceso, da un poco de impotencia estar acá y no poder ayudar mucho más de cerca a esas personas que más lo necesitan ahora. La unión hace la fuerza, hoy es donde más debemos estar unidos, nosotros desde acá apoyamos con lo que podemos, nos gustaría estar allá físicamente para poder ayudar así sea a levantar un bloque”.