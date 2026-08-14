Luis Suaréz estaría cerca del FC Barcelona, confirmó Fabrizio Romano

El delantero colombiano Luis Javier Suárez estaría cerca de ser el nuevo delantero del FC Barcelona, según informó el periodista Fabrizio Romano. De confirmarse, el samario dejaría el Sporting de Lisboa para unirse al conjunto catalán.

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Romano detalló que Suárez es una fuerte opción en caso de que el club azulgrana no pueda concretar el fichaje del argentino Julián Álvarez.

“No es una operación sencilla, dado que es un jugador clave para el Sporting, pero figura en la lista de candidatos del Barcelona”.

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Sin embargo, apuntó que el Barcelona no solo tiene a Suárez como opción para ser su 9, sino que maneja otras alternativas que iniciaría la otra semana.