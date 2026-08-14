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14 ago 2026 Actualizado 12:11

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Luis Suaréz estaría cerca del FC Barcelona, confirmó Fabrizio Romano

El colombiano Luis Suárez está en la mira del FC Barcelona en caso de no poder contratar a Julián Álvarez.

Luis Javier Suárez. Fotos: Getty Images

Luis Javier Suárez. Fotos: Getty Images

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El delantero colombiano Luis Javier Suárez estaría cerca de ser el nuevo delantero del FC Barcelona, según informó el periodista Fabrizio Romano. De confirmarse, el samario dejaría el Sporting de Lisboa para unirse al conjunto catalán.

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Romano detalló que Suárez es una fuerte opción en caso de que el club azulgrana no pueda concretar el fichaje del argentino Julián Álvarez.

“No es una operación sencilla, dado que es un jugador clave para el Sporting, pero figura en la lista de candidatos del Barcelona”.

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Sin embargo, apuntó que el Barcelona no solo tiene a Suárez como opción para ser su 9, sino que maneja otras alternativas que iniciaría la otra semana.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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