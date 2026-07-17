Jhon Durán despierta el interés de un gigante europeo mientras avanza en otra negociación

El futuro de Jhon Jáder Durán vuelve a tomar fuerza en el mercado europeo. Aunque el nombre del delantero colombiano apareció recientemente como una opción para reforzar el ataque del Barcelona, todo indica que el Benfica de Portugal es el club que lleva la delantera en la carrera por su fichaje. Las conversaciones entre la institución portuguesa, Al Nassr y el entorno del jugador avanzan de forma positiva, mientras el atacante espera definir su próximo destino antes del inicio de la temporada.

Le puede interesar: Jhon Durán sería compañero de jugador de la Selección Colombia en Portugal: Detalles del fichaje

Desde España aseguran que el Barcelona recibió el ofrecimiento del colombiano en medio de la búsqueda de un nuevo delantero tras la salida de Robert Lewandowski. La dirección deportiva, encabezada por Deco, conoce bien las condiciones de Durán, ya que el atacante estuvo en el radar azulgrana durante 2025, cuando aún militaba en el Aston Villa. Sin embargo, en esta oportunidad el conjunto catalán no ha dado pasos concretos, pues mantiene otras prioridades para reforzar su frente de ataque.

Mientras tanto, el Benfica ha tomado ventaja en la operación. El equipo portugués busca un atacante para potenciar su plantilla y considera que Durán, de apenas 22 años, reúne las características ideales por su potencia física, capacidad goleadora y margen de crecimiento. Las negociaciones estarían enfocadas en encontrar una fórmula que resulte conveniente para todas las partes, con una cesión que podría incluir una opción de compra como una de las alternativas sobre la mesa.

También le interesa: Así quedó el camino a ganar el Balón de Oro previo a final del Mundial 2026: Luis Díaz, en el top 10

El interés del Benfica también responde a la situación actual del colombiano. Tras su salida del Aston Villa rumbo al fútbol saudí en una transferencia de gran valor económico, Durán no logró consolidarse en Al Nassr. Posteriormente acumuló experiencias fuera del club, pero ninguna terminó convirtiéndose en el impulso definitivo que esperaba para su carrera. Ahora, tanto el jugador como su entorno consideran que regresar a una liga competitiva de Europa es el camino ideal para recuperar protagonismo.

Al Nassr, por su parte, también estaría dispuesto a facilitar la salida del atacante durante este mercado. El club saudí busca encontrar una solución que beneficie tanto a la institución como al futbolista, razón por la cual autorizó a sus representantes a escuchar propuestas y negociar con los equipos interesados. La intención es resolver el futuro de Durán antes del inicio de la pretemporada, un aspecto que podría acelerar las conversaciones en los próximos días.

Lea aquí también: Atlético Nacional anunció el regreso de Franco Armani con un emotivo video

Aunque el Barcelona sigue atento a cualquier oportunidad que ofrezca el mercado, el panorama favorece claramente al Benfica. El conjunto portugués es el que más ha avanzado en las gestiones y trabaja para cerrar un acuerdo que permita incorporar al colombiano en las próximas semanas. De concretarse la operación, Durán tendría una nueva oportunidad para relanzar su carrera en el fútbol europeo y volver a posicionarse como uno de los delanteros colombianos con mayor proyección de cara a los próximos retos con la Selección Colombia.