Incendios forestales tienen en alerta a varias regiones del país: Defensoría pide reforzar atención

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y ambientales y los organismos operativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres fue realizado ante la persistencia de incendios forestales en diferentes regiones del país, asociados a las condiciones generadas por el Fenómeno de El Niño.

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En Antioquia se reportan cuatro focos activos en Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bello y Abriaquí, además de dos emergencias atendidas en Medellín, en Nariño permanecen activos incendios en Los Andes Sotomayor, La Llanada y Santacruz de Guachavés, mientras que la Gobernación declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta.

En Quindío, las altas temperaturas, la baja humedad y la vegetación seca mantienen en alerta roja a Génova y Pijao, y en alerta naranja a otros nueve municipios.

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La situación más crítica se registra en Tolima, donde 36 de los 47 municipios están en alerta roja y se contabilizan 31 incendios activos en 15 localidades. Las conflagraciones han afectado 11.220 hectáreas, tres viviendas en San Luis y han generado impactos en servicios como agua, salud y educación, el departamento declaró la calamidad pública y recibe apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial y terrestre del Ejército.

En Cesar continúan focos en Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico y San Diego, mientras que en Cundinamarca hay incendios activos en La Vega y recientemente un complejo de conflagraciones en Chusacá amenazó infraestructura estratégica.

Ante este panorama, se pidió mantener un monitoreo permanente y fortalecer la coordinación entre las autoridades para garantizar recursos humanos, maquinaria, equipos especializados, brigadas forestales, carros cisterna y, cuando sea necesario, apoyo aéreo.

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Además, se recomendó a la ciudadanía evitar quemas de residuos y material vegetal, no arrojar colillas o fósforos y reportar de inmediato cualquier columna de humo o foco de incendio a los organismos de socorro. Según el reporte, 78 municipios están en alerta roja y 10 en alerta naranja por amenaza de incendios forestales durante junio, julio y agosto de 2026.