Incendios forestales en Neiva ya consumen cerca de 130 hectáreas en una sola semana

Varios de estos incendios habrían sido provocados por acciones de la comunidad. Foto Bomberos Neiva.

Neiva

En Neiva aumentó la atención de incendios forestales durante los últimos días, debido a varios casos registrados de manera simultánea en diferentes sectores del municipio. La Oficina de Gestión del Riesgo informó que los organismos de emergencia han tenido que desplegar operativos para controlar las conflagraciones.

Uno de los incendios de mayor magnitud se presentó en el corregimiento de Chapinero, donde las llamas consumieron cerca de 62 hectáreas de vegetación. Las autoridades señalaron que, en el balance realizado hasta el lunes, las áreas afectadas por incendios forestales en Neiva se acercaban a las 130 hectáreas.

Jennifer Ortiz, de bomberos Neiva, explico que “ante la cantidad de emergencias, el Comité de Incendios Forestales activó su sala de crisis para coordinar las labores de respuesta. Las principales atenciones se concentran en sectores del sur de la ciudad y otras zonas donde se han reportado quemas de basura”.

La Oficina de Gestión del Riesgo indicó que, de acuerdo con las primeras verificaciones, varios de estos incendios habrían sido provocados por acciones de la comunidad. Se espera que las autoridades policiales, actúen y empiecen a generar los comparendos ambientales.