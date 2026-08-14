Devastadores incendios forestales generan que se declare la calamidad pública en el Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que al terminó de un consejo departamental de gestión del Riesgo la Gobernación del Tolima decidió declarar la calamidad pública ante la emergencia generada por la presencia de 38 devastadores incendios forestales activos en 16 municipios.

Con la declaratoria se busca fortalecer la capacidad de respuesta y avanzar en el control definitivo de los incendios que han arrasado miles de hectáreas de diferentes zonas del departamento.

Los municipios más afectados son Melgar, Ortega, San Luis, Valle de San Juan, Honda, Chaparral, Piedras, Alvarado, Coello, Coyaima, Rovira, Purificación, Venadillo, Falan y Anzoátegui.

“Esta situación significó un paso importante para que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo determinara la declaratoria de calamidad pública, con el propósito de acceder de manera inmediata a otras fuentes que nos permitan atender y obtener recursos para atacar los incendios que tenemos en todo nuestro territorio”, aseguró Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

La Gobernación del Tolima explicó que con la declaratoria de calamidad pública se fortalecerá la gestión de recursos y capacidades para responder a la emergencia, mientras la administración departamental mantiene la articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro que permanecen desplegados en los municipios afectados.

Lozano aseguró que la prioridad es concentrar esfuerzos en los puntos donde el fuego continúa activo y garantizar una respuesta coordinada en tierra y aire.

El municipio de San Luis es el más afectado

En esta población se ha concentrado mayores esfuerzos durante los últimos días, presenta avances importantes en el control de los incendios, gracias al trabajo conjunto de bomberos, organismos de socorro, Fuerza Pública, comunidad y autoridades departamentales y municipales. Sin embargo, las autoridades advierten que algunos puntos continúan activos y requieren seguimiento y operación permanente.

“Todo el sistema departamental y todo el sistema nacional de gestión del riesgo se encuentra activo y trabajando para poder liquidar de manera definitiva todos estos incendios. Agradecemos a todas las instituciones que se han articulado y han permitido avanzar, pero todavía tenemos una emergencia que requiere que sigamos trabajando”, destacó la secretaria Lozano.