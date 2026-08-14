Terremoto en Colombia: Medicina Legal reportó 207 personas desaparecidas

Justicia

El Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses confirmó que 207 personas fueron reportadas como desaparecidas tras el terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en Colombia.

Estas son las identidades de las personas que están siendo buscadas tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país y que, según las autoridades, afectó a más de 40 mil familias.

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La autoridad forense informó que, a la fecha, ha recibido 270 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, zonas afectadas por el terremoto.

Precisamente, se han identificado alrededor de 260 víctimas, entre las que se encuentran 19 menores de edad.

Hasta el momento, el total de cuerpos entregados a los familiares es de 235 víctimas.

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