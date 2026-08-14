Expopet y Alcaldía de Bogotá recolectan ayudas para animales afectados por terremoto: ¿cómo ayudar?

Colombia

Como respuesta ante la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al territorio nacional y dejó graves afectaciones en departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, el país se ha unido bajo el lema “Fuerza Colombia” para llevar a los territorios insumos esenciales para la supervivencia de los afectados.

En ese sentido, la industria de las mascotas también se está movilizando para llevar alimento, medicinas y atención veterinaria a los animales que son víctimas del terremoto en los diferentes territorios, por lo que desde la feria Expopet y la Alcaldía de Bogotá están impulsando una recolección masiva de insumos para esta causa.

Al respecto, se pronunció Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet: “Como feria, no solo buscamos ser un espacio seguro para las familias multiespecie, sino también un aliado incondicional para los animales en Colombia, especialmente en emergencias de esta magnitud. Sentimos un compromiso profundo con el país y con todas sus víctimas; por ello, fortalecemos alianzas estratégicas para aportar en este momento”, indicó.

Por su parte, Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, explicó: “Bogotá siempre ha respondido en los casos en que los animales han necesitado ayuda, ya sea en nuestro país, con las inundaciones en Córdoba, o como en el trágico evento en Venezuela. De nuevo llegó la hora de extender nuestra mano solidaria por aquellos que hoy forman parte de los afectados por este sismo que sacudió fuertemente al occidente del país”.

¿Cómo ayudar a los animales afectados por el terremoto?

La alianza Expopet y la Alcaldía de Bogotá busca reunir la mayor cantidad de ayudas para los animales, en las que se incluyen bultos de alimento, comida húmeda enlatada, insumos de limpieza, medicamentos, cobijas, corrales y huacales, además de desplegar brigadas de apoyo veterinario directo en las zonas de desastre.

Por ese motivo, Expopet invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta cadena de solidaridad aportando sus donaciones en los centros de acopio oficiales, seguros y verificados, los cuales garantizarán la entrega directa a las comunidades afectadas, como en el que habilitaron del 13 al 17 de agosto en las antiguas oficinas de Davivienda, ubicado en el ingreso del arco de la feria. Tenga en cuenta que las donaciones serán recibidas entre las 10:00 a.m. y las 6:30 p.m.

5 claves para cuidar a los animales durante y después de un sismo

A continuación, le dejamos algunas recomendaciones brindadas por Expopet y la Alcaldía de Bogotá: