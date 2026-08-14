Parque Arauco fortalece estrategia de sostenibilidad con avances ambientales y sociales en Colombia

Imagen Parque Arauco, créditos de izquierda a derecha: Luis Enrique Castro Zamudio, Líder en sostenibilidad Parque Arauco, división Colombia; Ximena Bedoya, Gerente de Sostenibilidad; Mildred Patiño, Center Manager Parque La Colina; Cristian Calcutta Kusanovic, Gerente General División Colombia Parque Arauco.

Colombia

Parque Arauco sigue avanzando en toda Sudamérica con su agenda de sostenibilidad que integra la gestión ambiental, social y de gobernanza (ASG), con acciones enfocadas en enfrentar los desafíos medioambientales, fortalecer el vínculo con las comunidades y avanzar en mejores prácticas corporativas.

Sin embargo, ahora Colombia es parte de sus principales enfoques.

Sostenibilidad en acción: El compromiso de Parque Arauco

Pues bien, Parque Arauco se convirtió en la primera empresa de centros comerciales de Sudamérica con metas de reducción de huella de carbono validadas por la Science Based Targets initiative (SBTi).

De hecho, uno de sus principales focos está en la gestión ambiental y la reducción de emisiones. Dentro de sus objetivos se encuentran aumentar el uso de energías renovables, mejorar la eficiencia energética e hídrica, incrementar el reciclaje y valorización de residuos y promover el transporte sostenible y la electromovilidad.

Avances en transición energética: Autogeneración solar y red de carga eléctrica regional

Actualmente, la compañía alcanza un 87 % de energía renovable, considerando energía certificada y aquella autogenerada mediante paneles solares. Además, cuenta con 341 puntos de carga eléctrica en Chile, Perú y Colombia, fortaleciendo la infraestructura para la movilidad de bajas y cero emisiones.

¿En dónde está en Colombia?

Uno de los activos representativas de la compañía tiene presencia en Colombia, en Barranquilla. Allí, Parque Arauco instaló una planta de 2.700 paneles solares, con una generación estimada de 2.364 MWh al año, equivalente al 26 % del consumo de las zonas comunes del activo.

Lo anterior porque la generación de energía solar también ocupa un lugar destacado dentro de esta estrategia ya mencionada.

Imagen Parque Arauco, créditos de izquierda a derecha: Ximena Bedoya, Gerente de Sostenibilidad; Mildred Patiño, Center Manager Parque La Colina; Cristian Calcutta Kusanovic, Gerente General División Colombia Parque Arauco. Ampliar Imagen Parque Arauco, créditos de izquierda a derecha: Ximena Bedoya, Gerente de Sostenibilidad; Mildred Patiño, Center Manager Parque La Colina; Cristian Calcutta Kusanovic, Gerente General División Colombia Parque Arauco. Cerrar

Su papel dentro de Colombia, generando impacto social positivo

En Colombia, estos esfuerzos también se reflejan en proyectos de impacto social. En Pereira, una iniciativa permitió recuperar y pintar 2.416 m² de espacio, beneficiar a 53 familias, realizar cuatro murales públicos con la participación de siete artistas, vincular a 28 voluntarios, fortalecer cuatro emprendimientos locales e instalar un jardín.

El compromiso con las comunidades también incluye la cultura y el emprendimiento. A través de iniciativas desarrolladas en Parque Alegra y Parque Fabricato, más de 500 personas fueron beneficiadas directamente y otras 600 de manera indirecta, mientras que se desarrollaron más de 700 horas de formación cultural y 438 encuentros culturales.

En materia de emprendimiento, durante 2025, Parque Arauco fortaleció a más de 660 emprendedores mediante formación técnica, networking, mentorías corporativas y acceso a vitrinas comerciales. Además, recibió 489 postulaciones al Premio Local para emprendedores y realizó seis encuentros temáticos para fortalecer capacidades empresariales.

Con estas iniciativas, Parque Arauco reafirma su apuesta por una sostenibilidad que va más allá de la operación de sus centros comerciales: una estrategia que busca transformar espacios, impulsar comunidades y generar valor para las personas y el entorno.

Así mismo, busca que sus centros comerciales sean espacios que, además de su actividad comercial, contribuyan al desarrollo de las comunidades, impulsen negocios locales y avancen hacia una operación más eficiente y responsable con el medio ambiente.