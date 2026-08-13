Comunidad internacional envía más de 15 millones de dólares adicionales a Colombia

Los gobiernos de China, Suecia y Emiratos Árabes Unidos anunciaron una nueva ronda de ayudas para atender la emergencia registrada por los terremotos. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Cuatro días después del terremoto registrado en la región pacífica de Colombia, el país sigue recibiendo ayuda humanitaria de la comunidad internacional.

Tras la polémica generada por demoras y supuestos rechazos en aceptar los ofrecimientos de colaboración extranjera, China, Suecia y Emiratos Árabes Unidos confirmaron el envío de recursos al país.

Desde China

El embajador chino en Bogotá, Zhu Jingyang, informó que ‘en solidaridad con el pueblo colombiano, China ofrecerá una ayuda financiera de 1 millón de dólares e insumos de asistencia humanitaria por valor de 15 millones de yuanes’.

Esta ayuda suma en total 3.2 millones de dólares.

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Emiratos Árabes Unidos

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, expresó su solidaridad con Colombia y confirmó “una donación de 10 millones de dólares destinados a atender la tragedia causada por el terremoto que afectó al Valle del Cauca y a Risaralda”.

Suecia

La ministra de relaciones exteriores de Suecia, Maria Stenergard, confirmó que el gobierno sueco decidió “aumentar nuestra asistencia humanitaria a Colombia en USD 525.000, lo que eleva la ayuda humanitaria total de Suecia al país a USD 7,2 millones en lo que va del año”.

“Nuestros pensamientos están con el pueblo colombiano y con todas las personas afectadas. Seguiremos apoyando a Colombia en estos momentos tan difíciles y colaborando en su recuperación y reconstrucción”, dijo en sus redes sociales.

De parte de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea (UE) se prepara para movilizar 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia.

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“Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está prestando su apoyo a Colombia en todo lo posible. Vamos a destinar 2 millones de euros para ayudar a las comunidades de las zonas más afectadas”, aseguró la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen añadió que Colombia ha activado el Mecanismo de Protección Civil, que facilita el despliegue de ayuda mutua entre los socios de la UE y en otras partes del mundo en casos de desastres naturales, crisis sanitarias o conflictos.