Este sería el plan de acción de Córdoba para hacerle frente al fenómeno de El Niño. Foto: archivo Caracol Radio. / Cortesía Colprensa

Montería

La administración departamental informó que presentó ante las entidades del Sistema de Gestión de Riesgo las acciones para enfrentar los efectos del fenómeno climático que habría llegado anticipadamente al departamento y el país. “El objetivo es prevenir, preparar, mitigar y minimizar las afectaciones sociales, ambientales y económicas derivadas de los efectos del mencionado fenómeno”, señalaron las autoridades.

La sesión habría contado con la participación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), URRÁ, empresas de servicios públicos, el delegado departamental de bomberos y demás organismos de socorro del departamento. “Cada uno presentó las acciones que están desarrollando en el marco del plan, sus comentarios, sugerencias y oportunidades de mejora para articular la preparación y la respuesta”, detalló la administración departamental.

Ejes centrales:

Primero: el primer eje tendría como fin atender un posible desabastecimiento de agua en los municipios con mayor vulnerabilidad ante la reducción de lluvias y la disminución de caudales en los cuerpos de agua. “La meta es garantizar el acceso al líquido vital”, resaltaron las autoridades.

Segundo: la segunda línea priorizaría la prevención y control de incendios forestales, por lo que la vigilancia sería reforzada en zonas rurales con antecedentes de quemas y alta susceptibilidad.

Tercero: el tercer eje correspondería a las acciones de salud ambiental frente al riesgo de consumo de agua no segura, enfermedades transmitidas por vectores y vigilancia epidemiológica.

Cuarto: un cuarto frente de trabajo buscaría atender el sector agropecuario, “debido a que el fenómeno ocasiona endurecimiento del suelo, afectaciones en cultivos, reducción de la producción e impacto económico a los productores del campo”, detallaron las autoridades.

“En cuanto a la atención institucional y los mecanismos de apoyo, se cuenta con abastecimiento de agua potable a través de carrotanque, 150 tanques de almacenamiento que se encuentran ubicados en puntos vulnerables del departamento. El plan incluye asesoría técnica y administrativa para los municipios, formulación e implementación de planes de contingencia y evaluación y seguimiento a la capacidad hídrica”, resaltó Lina Benavides, funcionaria de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Gobernación de Córdoba.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que se sume activamente al plan de acción, ahorrando y haciendo uso eficiente del agua y la energía, los recursos que El Niño pone en mayor riesgo”, concluyó.