Bombardeo de Israel en Gaza deja un oficial de policía muerto

Ataque a edificaciones en la Franja de Gaza. EFE/EPA/MOHAMMED SABER / MOHAMMED SABER

Bombardeos israelíes en Gaza provocaron la muerte de dos personas, entre ellas un alto oficial de policía, informaron responsables de salud, en el segundo día consecutivo de ataques tras una pausa motivada por un esfuerzo de paz de Estados Unidos.

El ejército israelí dijo que atacó a un comandante de Hamás en la zona de Jan Yunis, quien, según afirmó, estaba planeando ataques contra las tropas de Israel.

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“El terrorista fue alcanzado en un ataque aéreo con el fin de eliminar la amenaza contra las tropas de las FDI [las fuerzas armadas de Israel]”, señaló el ejército, añadiendo que “se tomaron medidas para mitigar el daño a civiles”.

La agencia de defensa civil de Gaza indicó que un ataque aéreo al oeste de Jan Yunis provocó la muerte de una persona, y el Hospital Nasser de la ciudad confirmó la llegada de un cadáver tras el ataque.

En un otro incidente, ocurrido en Ciudad de Gaza, la defensa civil informó que una persona murió y varias resultaron heridas en un ataque israelí contra un vehículo en el barrio de Sheikh Ajlin.

El Hospital Al-Shifa indicó que había recibido el cuerpo del jefe de policía de Ciudad de Gaza, Jamal Abu Kamil.

El Ministerio del Interior de Gaza confirmó que Abu Kamil “fue asesinado en un ataque aéreo israelí”.

Hamas condenó la muerte de Abu Kamil, y en un comunicado afirmó que constituía “una nueva escalada de los brutales crímenes” cometidos por Israel, y llamó a los países mediadores a obligar a Israel a poner fin a sus “violaciones” del alto el fuego.

El miércoles, Israel llevó a cabo su primer ataque aéreo en Gaza desde el 3 de agosto.

La pausa en los ataques aéreos se produjo después del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de un “hito importante” en su plan para poner fin a la guerra.

Hamas había anunciado que se desarmaría entregando sus armas a un naciente comité de gobierno palestino.

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La “Junta de la Paz” de Trump, encargada de implementar el acuerdo de alto el fuego, había anunciado inicialmente que Israel, a su vez, comenzaría una retirada gradual de gran parte de la Franja de Gaza.

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó públicamente el acuerdo el domingo y prometió que no habría retirada israelí.