Solicitan apoyo aéreo al Gobierno Nacional por incendio que permanece activo en Charta, Santander

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander le solicitó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres apoyo aéreo para atender el incendio forestal que permanece activo desde hace más de 12 horas en la vereda Pantanos, en Charta, Santander.

Contexto: Incendio forestal lleva más de 12 horas activo en Charta, Santander, y se extiende en tres frentes

De acuerdo con la entidad, desde la Sala de Crisis se adelanta la caracterización de las afectaciones y la elaboración del informe técnico que acompaña la solicitud enviada ante el Gobierno Nacional. El objetivo es obtener apoyo helicoportado para realizar descargas de agua sobre la zona afectada.

Explicaron también que las labores desde tierra han sido complejas debido a las condiciones del terreno, por lo que se espera una respuesta de la Unidad Nacional, que podría coordinar el apoyo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana o el Ejército Nacional.

Lea también: Bomberos de Bucaramanga refuerzan atención del incendio en Charta: seis municipios siguen en alerta

La emergencia permanece activa desde la tarde del sábado y en el lugar continúan trabajando de manera conjunta los bomberos de Matanza y Bucaramanga, la Defensa Civil, la Policía, la Alcaldía de Charta y habitantes del sector, quienes intentan evitar que las llamas sigan propagándose.

Según el más reciente reporte de las autoridades locales, el incendio ya deja más de 20 hectáreas de bosque de pino y cobertura vegetal afectadas y continúa activo en tres frentes, lo que ha dificultado su control.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para evitar quemas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio, mientras persisten las altas temperaturas y las condiciones secas en el departamento.

Según el Ideam, el municipio de Encino permanece en alerta roja por riesgo de incendios forestales. Mientras que Charalá, Gámbita, Puerto Wilches, Suratá y Vetas están en alerta naranja debido a las altas temperaturas.