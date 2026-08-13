Justicia de Brasil soluciona problema que impedía registro de candidatura de Flávio Bolsonaro

Según el registro electoral, Flávio Bolsonaro había sido inscrito a otro partido político, lo que impedía su postulación al cargo por su colectividad. (Foto: Mateus Bonomi/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La Justicia electoral de Brasil resolvió las trabas que impedían el registro de la candidatura de Flávio Bolsonaro como aspirante a la Presidencia en las elecciones del próximo octubre.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro denunció horas antes que no consiguió formalizar su candidatura porque aparecía afiliado a otro partido político en el sistema informático de la autoridad electoral.

Los abogados de Bolsonaro elevaron el caso al Tribunal Superior Electoral (TSE), que intervino rápidamente para restablecer su afiliación al Partido Liberal (PL), lo que le permitirá registrar su candidatura, para lo que tiene plazo hasta el sábado 15 de agosto.

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Flávio Bolsonaro calificó el suceso de su afiliación a otro partido como un “fraude” y sembró sospechas sobre la actuación de las autoridades electorales.

“El sistema va a hacer de todo para detenerme, pero no lo va a conseguir”, declaró el senador en sus redes sociales.

Cambio express de partido

Al conocerse el caso, el TSE aseguró en un comunicado que la afiliación de Flávio al partido Misión (Missão), una pequeña formación de derechas, fue solicitada por “alguien que tenía las credenciales del partido para formalizar afiliaciones”.

Misión, cuyo abanderado presidencial es el agitador ultra Renan Santos, dijo que el pasado 2 de agosto informó al gabinete de Bolsonaro, cuando detectó el intento “fraudulento” de solicitar su afiliación al partido.

Según el registro de afiliaciones, Bolsonaro cambió de partido justo la noche antes de registrar su candidatura, es decir, el 12 de agosto.

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La campaña para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de octubre arranca oficialmente el domingo en Brasil.

En la carrera presidencial, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, parte con ventaja en los sondeos con respecto a Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición y ungido por su padre como su heredero político.