Autoridades mantienen activo Puesto de Mando Unificado por variabilidad climática en Córdoba

Montería

La administración departamental confirmó que en Córdoba se mantiene activo un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear los fenómenos de variabilidad climática que ha venido enfrentando esta sección del país en los últimos días.

Tras lo expuesto, las autoridades instaron a los entes territoriales a reforzar las medidas de precaución ante las condiciones anómalas de variabilidad climática, pues advirtieron que “las lluvias, vientos fuertes y las altas temperaturas representan riesgos reales para la salud y la vida de las personas”.

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“Lo que estamos evidenciando en la región es que, en cuestión de minutos, un día soleado puede convertirse a un día lluvioso. Durante la actual temporada de lluvias, los ríos y quebradas pueden subir su nivel de forma repentina y las corrientes de agua convertirse en peligrosas”, dijo Lina Benavides, funcionaria de la Oficina de Gestión de Riesgo de Córdoba.

Recomendaciones: -No cruzar ríos, caños, quebradas o zonas inundadas a pie, a caballo o en vehículo cuando el nivel del agua esté alto o haya llovido. La fuerza de una corriente puede ser mucho mayor de lo que parece a simple vista.

-Evitar acercarse a las orillas de ríos y ciénagas durante o después de lluvias intensas. Debemos recordar que Córdoba tiene una condición especial porque sus sistemas hídricos están saturados debido a las inundaciones recientes.

-Si se necesita cruzar un cuerpo de agua, esperar a que las condiciones sean seguras y cuente siempre con el apoyo de las autoridades locales.

Durante las lluvias:

-Permanecer en un lugar seguro cuando haya tormenta eléctrica. Alejarse de árboles, postes y estructuras metálicas.

-No transitar por vías inundadas ni en malas condiciones. Informarse sobre el estado de las vías antes de salir.

-Si habita en zona de riesgo de inundación o deslizamiento, estar atento a las alertas de su alcaldía y del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

Frente a las altas temperaturas:

- Tomar agua constantemente, aunque no tenga sed para evitar deshidratación.

- No exponerse al sol en las horas pico del día.

- Usar ropa ligera, sombrero o gorra y protector en la calle.

- Proteja especialmente a los niños, adultos mayores y personas con

- En el campo, descansar en la sombra cada dos horas.

“En caso de emergencia, comunicarse de inmediato con su alcaldía municipal, organismos de socorro o llamar a la línea de emergencias 123”, concluyó la Gobernación de Córdoba.