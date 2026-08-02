Bomberos de Bucaramanga refuerzan atención del incendio en Charta: seis municipios siguen en alerta

La emergencia por el incendio forestal que permanece activo en la vereda Pantanos, en Charta, obligó al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Bucaramanga a enviar cuatro unidades para reforzar las labores de control, mientras el Ideam mantiene alertas por riesgo de incendios forestales en seis municipios de Santander.

Contexto: Incendio forestal lleva más de 12 horas activo en Charta, Santander, y se extiende en tres frentes

La emergencia más compleja se registra en la vereda Pantanos, en Charta, donde el incendio ya supera las 12 horas activo. De acuerdo con las autoridades, las llamas han consumido más de 20 hectáreas de bosque de pino y cobertura vegetal y avanzan en tres frentes, lo que ha dificultado las labores para contenerlas.

La magnitud del incendio obligó a solicitar apoyo de otros organismos de socorro. Bomberos de Bucaramanga enviaron cuatro unidades especializadas para reforzar la atención.

Sin embargo, las difíciles condiciones del terreno impidieron el ingreso de un carrotanque, por lo que los bomberos deben caminar cerca de 40 minutos cargando equipos especializados para combatir incendios, además de oxígeno y otras herramientas, para llegar hasta el punto donde se registra la emergencia.

La directora del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Bucaramanga, Mónica Avellaneda, explicó por qué las condiciones del terreno han dificultado las labores para controlar el incendio.

“Ante esta situación, y debido a que el fuego se propaga en una montaña con aproximadamente tres frentes activos que complican la distribución del personal en el terreno, se está coordinando con el jefe de riesgo departamental la posibilidad de solicitar apoyo de un helicóptero Bambi para controlar la emergencia lo más rápido posible y así evitar mayores daños a la fauna y flora del sector”, señalo Avellaneda.

Según el Ideam, el municipio de Encino permanece en alerta roja por riesgo de incendios forestales. Charalá, Gámbita, Puerto Wilches, Suratá y Vetas están en alerta naranja debido a las altas temperaturas y las condiciones secas asociadas al fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Las labores continúan de manera conjunta con los bomberos de Matanza, la Policía, la Alcaldía de Charta y la Brigada de Incendios Forestales del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Entre tanto, la Oficina para la Gestión del Riesgo confirmó que el incendio registrado en la vereda Gavilanes, en Bolívar, ya fue controlado, tras afectar cerca de una hectárea de un cultivo de pino. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar quemas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio mientras persistan las altas temperaturas y las condiciones secas en Santander.