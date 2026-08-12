13 ingenieros de Medellín partirán al eje cafetero como apoyo para evaluar daños por el terremoto

Medellín

Un grupo de 13 ingenieros e ingenieras voluntarios viajará este miércoles al Eje Cafetero para realizar la evaluación técnica de las edificaciones afectadas por el reciente sismo. El equipo, capacitado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) en inspección de estructuras, operará en la zona de emergencia hasta el sábado con el fin de determinar la seguridad y habitabilidad de los inmuebles.

El despliegue de la comisión técnica responde al anuncio del alcalde Federico Gutiérrez sobre el apoyo de la capital antioqueña a los municipios damnificados. Los profesionales centrarán sus labores en la identificación de fallas estructurales y el diagnóstico de riesgos para orientar el retorno seguro de la población o la evacuación de inmuebles en peligro.

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Articulación institucional y privada para la atención de la emergencia

La misión fue coordinada entre la Alcaldía de Medellín, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) y la Asociación de Ingenieros Estructurales (AIE). Adicionalmente, empresas del sector privado se vincularon a la iniciativa para respaldar el financiamiento y la logística del traslado de los especialistas.

Según la Administración Distrital, la gestión conjunta entre el sector público, los gremios de la ingeniería y la empresa privada busca optimizar la capacidad de respuesta técnica de la ciudad ante contingencias nacionales y acelerar el diagnóstico de infraestructura en los territorios afectados.