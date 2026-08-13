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13 ago 2026 Actualizado 16:57

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Medellín

Pista multipropósito del Aeroparque Juan Pablo II entra en mantenimiento por más de un mes

La intervención hace parte de la fase 3 del Gran Parque Medellín, proyecto que ya supera el 60 % de ejecución para recuperar la infraestructura deportiva de la ciudad.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

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A partir de este jueves 13 de agosto, la pista multipropósito del Aeroparque Juan Pablo II cerrará temporalmente durante 40 días. La medida permitirá renovar la pista de ciclismo y trote, además de realizar la demarcación del circuito. Esta obra forma parte de la fase 3 del Gran Parque Medellín.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los $20.000 millones y ya registra un avance superior al 60 %. Eduardo Silva Meluk, director del Inder, aseguró que el objetivo es devolver a los deportistas un escenario pavimentado, arreglado y en las mejores condiciones para su aprovechamiento.

Alternativas habilitadas para la práctica deportiva

Para no interrumpir los entrenamientos de la comunidad, el Distrito habilitó espacios alternativos durante las semanas de mantenimiento. Los usuarios podrán realizar sus actividades de trote y acondicionamiento en la Unidad Deportiva de Belén, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque.

Más información

Plan integral de recuperación de escenarios en Medellín

Esta intervención forma parte del plan de infraestructura de la Alcaldía de Medellín para recuperar la red deportiva. Un diagnóstico inicial reveló que cerca de 700 de los 1.044 escenarios administrados por el Inder requerían atención urgente, por lo que se trabaja en su renovación gradual.

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