Andes también declaró la calamidad pública por daños ocasionados por el sismo

El alcalde del municipio de Andes, Germán Vélez Orozco, informó que se tomó una decisión luego de una reunión con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y es la declaratoria de calamidad pública para atender a la cantidad de personas que se vieron afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

El mandatario manifestó que el censo actual es de 250 casas con daños considerables que requieren ser atendidas cuanto antes y por ello se declaró la calamidad; esto permitirá disponer de recursos urgentes e ir dando una solución a quienes están damnificados.

“Pedimos a toda la comunidad tener un poco de paciencia, porque nuestro municipio es muy extenso, tenemos demasiadas veredas, tenemos muchos corregimientos para visitar, pero hemos decidido organizar 6 equipos técnicos para poder cubrir toda la zona rural. Y ya con esta declaratoria, podemos reorganizar los recursos para empezar a adquirir los materiales, para llegarle a todas estas familias que tienen una afectación en su vivienda”, manifestó el mandatario.

Mientras que el capitán Gonzalo Correa, comandante de bomberos, solicitó a quienes tengan daños menores en sus casas que no deben saturar la red de atención para darle prioridad a quienes sí tienen afectaciones considerables.