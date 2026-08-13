Medellín realiza jornada especial de adopción para darle un nuevo hogar a decenas de gatos

Medellín

Hasta el lunes 17 de agosto, el Centro Comercial Premium Plaza será la sede de una jornada especial de adopción de gatos. La iniciativa, impulsada por la Administración Distrital, busca brindar un hogar y una segunda oportunidad a decenas de felinos rescatados en la ciudad.

En lo que va del año, las autoridades han rescatado a más de 1.300 gatos y 262 ya han encontrado una nueva familia. Además, como parte de estas acciones de protección animal, el pasado 8 de agosto se realizaron más de 300 esterilizaciones previas a esta jornada.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó que la adopción es un gran acto de solidaridad frente a la difícil situación del país. Aseguró que la tenencia responsable evita que los animales sufran abandono y queden expuestos a peligros en las calles.

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Requisitos para sumar un nuevo integrante a la familia

Los asistentes podrán conocer a los felinos disponibles, interactuar con ellos y recibir asesoría sobre el proceso de adopción. Las autoridades invitan a las familias, preparadas para asumir este compromiso, acercarse y darle una oportunidad a estos animales.

Compromiso permanente con la protección de la vida

Con este tipo de eventos, Medellín reafirma su compromiso de proteger y velar por el bienestar de todas las formas de vida. La meta es consolidar una cultura ciudadana donde el cuidado, el respeto y el amor por las mascotas sean una prioridad colectiva.