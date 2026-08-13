Con una Telemaratón se recaudarán ayudas para los afectados por el terremoto en nuestro país

Medellín

La Gobernación de Antioquia programó para este viernes, 14 de agosto, una Telemaratón que servirá para recaudar ayudas, las cuales serán enviadas para los damnificados por el terremoto en las zonas más afectadas del país.

El gobernador Andrés Julián Rendón convocó a la solidaridad del pueblo paisa en esta jornada que se cumplirá a partir de las 6 de la mañana de este viernes.

El mandatario seccional indicó que “en la Telemaratón los antioqueños pueden donar desde 10 mil pesos a partir del próximo viernes a las 6 de la mañana. Es muy importante esto para que instituciones tan acreditadas como la Corporación Presentes nos puedan ayudar a expresar esa solidaridad y civismo que tanto caracteriza a los antioqueños y poderle aliviar la vida a los compatriotas que más han sufrido con este sismo, que son los de Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca”.

Colombia se levanta

Bajo el lema “Colombia se levanta” y con una programación especial por el canal regional Teleantioquia, se cumplirá esta jornada solidaria que convoca a los habitantes del departamento a acompañar a aquellas personas damnificadas y afectadas por esta emergencia.

EL mandatario seccional agregó que “en la medida en que esto sea exitoso, una corporación tan sólida como Presentes podrá tener recursos para aliviarle la vida a muchos paisanos que la están pasando mal en otros sitios de Colombia”.

Jornada solidaria

Esta programación especial, de este viernes, apela a la solidaridad de los antioqueños y colombianos para apoyar a las familias afectadas en Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, e iniciará a partir de las seis de la mañana por este canal regional.

En ella participarán artistas e invitados especiales y actividades que convocan al apoyo que se pueda dar desde este departamento a los territorios damnificados.

Recaudo por medio de presentes

La directora de Presentes Corporación, Ana Cristina Moreno Palacios, invitó a los ciudadanos a participar de esta iniciativa: “es nuestra forma de vincularnos, de hacer el llamado a la solidaridad. Presente Corporación, conocido en la historia como Antioquia Presente, lleva más de 43 años de ser ese canal de solidaridad de las personas naturales, de esas donaciones individuales y del mundo del sector privado”.

Más de 5 mil donaciones

En el canal de donaciones de Presentes ya se tiene un registro de más de 5 mil donaciones de personas naturales, lo cual es un número récord en la historia de las más de 60 campañas de solidaridad que ha desarrollado esta entidad.

También las empresas se están sumando y muchas de ellas están haciendo el llamado a los colaboradores, incluso con descuentos vía nómina para facilitar el apoyo económico que irá a las personas afectadas.

Esta Telemaratón se realizará con el apoyo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia – ICPA, la Fábrica de Licores de Antioquia, Proantioquia y la Alcaldía de Medellín.

Cifras de la emergencia en Antioquia

La Gobernación de Antioquia indicó que en el más reciente informe de la sala de crisis, se revela que hasta el momento el número de viviendas urbanas y rurales afectadas en Antioquia asciende a 2.367, de las cuales 30 sufrieron colapso.

Concluyó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que “esperamos tener un balance de cuál es en definitiva lo que tenemos que enfrentar, cuánto podría valer y el mecanismo jurídico para resolverlo. Y resolverlo con mucha practicidad; por ejemplo, cuando se trata de viviendas que se necesitan reconstruir, darles materiales directamente a las familias; los alcaldes pueden apoyar con oficiales de construcción; lo mismo en las instituciones educativas, si son obras menores, directamente con los rectores. Cosas prácticas porque estamos en una emergencia”.

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