Infraestructura de la Alcaldía de La Pintada, la más afectada tras el sismo en Antioquia

La Pinta, Antioquia

La Alcaldía de La Pintada, en el suroeste de Antioquia, presenta la condición de mayor riesgo tras la visita del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, motivada por el reciente sismo en el departamento. Una inspección visual detectó grietas, desprendimientos y diversas afectaciones en la edificación del Centro Administrativo Municipal (CAM), una obra inconclusa que se ha convertido en un peligro inminente.

El Comité de Gestión del Riesgo del municipio alerta que esta infraestructura abandonada amenaza a la comunidad, a los organismos de emergencia, a las entidades públicas, a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe y a los usuarios de la vía troncal hacia el Eje Cafetero y el Pacífico colombiano. La administración municipal expresó su preocupación ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos y el estado actual del edificio, que permanece abandonado desde hace aproximadamente nueve años.

“Hoy vemos cómo este adefesio, este elefante blanco, está generando un riesgo para toda la gente y los usuarios de la vía de la troncal hacia el Eje Cafetero y el Pacífico colombiano. Hoy está en riesgo no solamente el presupuesto de un municipio, sino las vidas de todo el municipio de La Pintada, de todos los habitantes”, sentenció Herman Antonio Correa.

Ante esta situación, las autoridades locales solicitan a la Gobernación de Antioquia, al DAGRAN, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y a las demás instituciones estatales una intervención concreta e inmediata para proteger vidas y evitar mayores daños al presupuesto municipal. Según las autoridades de La Pintada, es necesario que las entidades competentes conozcan lo que ocurre y se articulen esfuerzos para encontrar una solución.

El mensaje desde la Alcaldía es contundente: no quieren esperar a que ocurra una emergencia para actuar.